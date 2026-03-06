新車打6折！中國「破產車」爆紅 日媒 : 賣海外利潤暴增10倍

中國「破產車」改攻海外市場，利潤竟差了10倍。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「新車6折」、「破產車」正成為中國汽車市場的熱門話題。據報導，中國部分搭載AI語音操作等先進功能的新車正以大幅折扣出售，而一家專門銷售這類「破產車」的車商，更將目光投向海外市場。

日媒揭露，這類「破產車」若在中國國內銷售，每輛車的利潤僅約5000元人民幣（約新台幣近2.3萬元），但出口到海外市場後，利潤就提高到5萬元人民幣（約新台幣近23萬元），利潤暴增10倍。對此，美國一家調查機構警告，低價商品可能大量湧入海外市場，並將「中國輸出通縮」列為今年全球十大風險之一。

據報導，全國人民代表大會第四次會議昨日在北京舉行開幕式，因中國消費疲弱、政府下修經濟成長預期的背景下，「破產車」成為市場關注的新現象。

據悉，在中國，破產製造商所生產的汽車，現在被稱為「破產車」。這些新車是由新興車廠製造，車輛配備AI系統，只要對車輛說話，就能完成多種操作，但因車商已破產，這些新車也失去原廠保固，購買風險相對較高，但因汽車價格低廉，仍吸引不少消費者。

舉例來說，原本售價約23萬至25萬元人民幣（約新台幣105萬至114萬元），但現在只需14萬至15萬元人民幣（約新台幣64萬至68萬元），等於大約打了6折，吸引許多中國民眾購買；他們認為，能用很划算的價格買到還算不錯的車，還是很有價值。

報導指出，一間中國銷售公司將當時滯銷的庫存破產車買進後，再以折扣價格販售。這些貿易商也開始將銷售目光轉向海外，視「破產車」為出口商機。畢竟，這些破產車在中國市場每輛車銷售利潤僅約5000元人民幣，但若出口海外的利潤可達約5萬元。

對於中國正把通縮壓力轉嫁到全球之際，美國一家調查機構警告，低價商品可能大量湧入海外市場，並將「中國輸出通縮」列為今年全球十大風險之一。

