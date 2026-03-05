鴻海2月營收創同期新高 AI帶動創6年最強首季

鴻海預期本季季節性表現將優於過去5年區間，也就是創最近6年最強首季。 （資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今日公告2026年2月營收為5958億元，月減18.39%、年增8.06%，創歷年同期新高；累計前2月營收達1兆3259億元、年增21.63%，同樣寫下歷年同期最佳表現，管理層看好首季營運將優於過去5年同期情況。

鴻海指出，2月營收較1月下滑，主要受到農曆春節假期影響，工作天數減少，包括電腦終端產品類別與雲端網路產品類別均較上月略為衰退，消費智能產品類別以及元件及其他產品類別亦出現下降，因此帶動整體營收呈現月減。

若與去年同期相比，鴻海2月營收仍維持成長，其中以雲端網路產品類別表現最為突出，主要受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，帶動相關業務年對年呈現顯著成長。

至於其他產品類別表現方面，鴻海旗下元件及其他產品類別、電腦終端產品類別與消費智能產品類別則因農曆春節假期、工作天數較少影響，年對年表現相對呈現衰退。

從累計表現來看，2026年前2月營收達1兆3259億元，較去年同期的1兆900億元成長21.63%。其中，雲端網路產品類別與元件及其他產品類別均出現強勁成長，消費智能產品類別表現大致持平，而電腦終端產品類別則略為下滑。

展望第一季營運，鴻海表示，目前整體能見度與市場預期相當，隨AI機櫃出貨持續放量，加上消費智能產品表現優於原先預測，預期本季季節性表現將優於過去5年區間，也就是創最近6年最強首季。

