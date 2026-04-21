小心被騙個資！台電節電獎勵1008元是假的！

載具歸戶異常是陷阱，中油呼籲民眾勿點不明連結。（中油提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕民眾要注意!詐騙手法推陳出新，中油、台電與民眾生活密切相關，遭詐騙盯上，以登錄節電活動領取1008元獎勵金、載具歸戶異常等方式，企圖騙取用戶個資。

詐騙信超逼真，節電領1008元獎金是假的，民眾點連結恐洩信用卡資料（台電提供）

台電日前已接獲民眾反映，詐騙者以「台灣電力公司」名義發送電子郵件，表示登錄節電活動可領取1008元獎勵金，郵件中之不明連結，導向假冒台電網站節電獎勵活動登錄畫面，用戶登錄電號後要求輸入信用卡卡號資訊，藉此詐騙用戶個資。

請繼續往下閱讀...

記者檢視該詐騙信件內容精心設計，用字遣詞正常，且活動內容又是台電實際有推出活動，一般民眾非常容易掉入陷阱。台電已對外說明，節電獎勵措施，民眾完成電號登錄後，自登錄日起之各期電費之節電量可獲得獎勵金，登錄時「不須」輸入信用卡卡號或帳戶資訊，已登錄電號當期用電每節省一度，可獲得0.6元獎勵金，並於當期電費中折抵。

民眾若想上網登錄電號，請至台電節電獎勵措施網站，如接獲任何可疑電子郵件或訊息（有網址之訊息），可請立即向台電24小時客服專線1911或165反詐騙專線詢問，以免受騙。

另外，中油近期也發現有不肖人士利用電子郵件，假冒中油寄送有關載具歸戶異常的詐騙信，企圖誘騙民眾點擊信中連結進入假網站。

中油強調，公司電子信箱及官網網址結尾為公司專用「cpc.com.tw」，中油也不會以電子信箱要求民眾輸入信用卡資訊。請民眾要提高警覺，不明連結不點擊、個資不輸入，以杜絕詐騙。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法