億豐去年第4季每股賺6.71元 創單季新高

全球時尚窗簾領導品牌億豐（8464）今天公佈2025年第4季合併營收為76.7億元，年減3.5%，以美元計算營收年減0.4%；第4季稅後淨利達19.6億元，年增1.5%、每股盈餘6.71元，年增0.11元，再創單季歷史新高。（億豐提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全球時尚窗簾領導品牌億豐（8464）今天公佈2025年第4季合併營收為76.7億元，年減3.5%，以美元計算營收年減0.4%；第4季稅後淨利達19.6億元，年增1.5%、每股盈餘6.71元，年增0.11元，再創單季歷史新高。

億豐表示，去年第4季客製化窗簾占比上升、墨西哥廠效率穩增、11月起關稅調降，助推毛利率至59%，使營業利益率再跨越30%效率門檻，窗簾本業利益，年增4.1% ，且受惠美元走強，第4季認列匯兌利益2.1億元，帶動單季營運再創歷史新高。

去年全年受到美元匯率劇烈波動，業外表現承壓，每股盈餘為22.53元，年減1.03元，董事會也通過每股擬配發現金股利16元，較2024年增加1.5元；預計4月發放，助股東更靈活規劃資金。

億豐指出，今年美國風雪對1至2月帶來短期需求干擾，關稅政策與地緣風險則為主要不確定因素，透過北美客製化窗簾價格上調、新電動窗簾導入，將逐步顯現效益。

非美國市場方面，日本名古屋門市預計第1季開出，與澳洲、加拿大商機擴大，也將強化動能。生產端方面，墨西哥產能擴張與北越新廠投產，預計在下半年收效；固定尺寸新產能，亦將積極推進規劃。

成本方面，美國10%新關稅政策下，部分客製窗簾稅負可望緩解，惟仍須關注其他關稅法規可能帶來的新不確定性。億豐表示，將持續審慎觀察與彈性調度，憑藉一體化營運優勢，穩健推進長期成長。

