正德2025年獲利年增10％ EPS 2.01元

〔記者王憶紅／台北報導〕正德 （2641）2025年合併營收23.68億元，年增34.4％；營業利益8.51億元，年增31.06%，稅後盈餘6.46億元，年增10.46％，每股盈餘2.01元。正德今日董事會決議分派現金股利每股0.5元。

正德指出，美以伊戰事對全球航運路線與成本造成顯著擾動，中東衝突持續或蔓延紅海、非洲沿海地區，可能因繞航而延長運期，並提高成本，美以伊戰事及地緣不穩，雖對全球航運造成短期擾動，但對散裝市場可能形成供需重整機會。而「國際海事組織」（IMO）加強溫室氣體排放管制措施，明確要求2030年船舶使用的能源至少5％近零，2050年從原本碳排減50％目標，改為更為嚴格的溫室氣體淨零排放（Net-zero GHG emissions），意味著航商營運成本將大幅拉高，加上船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）及歐盟碳排放交易系統（ETS）等環保法規上路，老舊、高碳排放的船舶被迫降速或退役，導致船噸數供給減少，加重全球航商汰換老舊船舶的壓力，導致未來數年散裝運力供給逐漸收斂。

正德指出，2026年散裝市場供給方面增速溫和，及部分貨種需求強勁支撐 2026 年有利散裝運價彈性，季節性需求旺季可能推升運價上行。雖然全球地緣政治的風險加劇，中東衝突持續或蔓延紅海、非洲沿海地區，可能因繞航延長運期並提高成本，重要航路安全與地緣政治風險可能使部分運力延遲投入正常航線，等於短期供給有效減少；需求方面，鐵礦石、鋁土礦及農產品的需求持續支撐著噸海裡運輸量的增長，而澳洲、南美與西非等重出口區需求續強，烏克蘭重建、基礎建設計劃與新礦產資源開採，提供長期運量增長潛力。

正德說，日趨嚴謹的環保法規推動下的船舶降速，或退役致使散裝運力供給的逐漸減少，再加上美國的不確定貿易政策、關稅新政等多重因素影響，均可能有利於散裝航運市場的成長。

在船舶布局政策方面，正德2025年8月及2026年1月決議訂購8艘1.75萬噸多用途（MPP）（雜貨/貨櫃）散裝貨輪，預計自2027年上半年陸續交船，擴大營運規模，增加巿場競爭力。截至2026年2月底，正德旗下船隊總數達到20艘。

