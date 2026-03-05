「一帶一路」養蚊港口突復活？美伊戰火打亂航運 中企「救命出口」曝光

荷姆茲海峽運輸中斷，中企業採取備用方案，將貨物運往瓜達爾港進行轉運。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東局勢升溫，荷姆茲海峽幾近停擺，擾亂全球航運。中媒指出，中國出口商為降低運輸風險，部分航運公司還對運往該地區的貨物加收額外費用，推高整體運費，現今已開始準備替代路線，其中一項備案就是將貨物先經陸路運往鄰國巴基斯坦，再透過當地港口轉運出口。

據報導，巴基斯坦的瓜達爾港被視為中國「一帶一路」倡議的重要樞紐與旗艦項目，原先規劃將連接中巴經濟走廊與全球航運網路，這座港口城市靠近伊朗邊境，距離巴基斯坦最大港口喀拉蚩約500公里。但實際上，中國承諾猛跳票，導致巴基斯坦瓜達爾港養蚊子；迄今該港最好的1年也僅有22艘船停泊。

請繼續往下閱讀...

長期以來，荷姆茲海峽都是全球最重要的能源與貿易通道之一，連接中東、亞洲與歐洲的主要能源生產與消費市場。對中國出口商而言，這裡既是通往海灣市場的重要門戶，也是連接歐洲與其他地區全球貿易航線的關鍵節點。

自上週日以來，包括丹麥的Maersk、瑞士的Mediterranean Shipping Company以及法國的CMA CGM等多家大型航運公司，已暫停接受部分中東航線訂艙或限制特定貨物運輸。而仍持續運營的承運商，則開始徵收緊急衝突附加費與戰爭風險保費。

本週稍早，在中國東部浙江省寧波市，一批原本準備運往中東的洗衣機，因船期臨時變更而被迫停止裝貨，出口商只能暫停作業並等待後續指示。一家電器公司主管指稱，公司約95%的產品出口，其中約30%銷往中東市場，近日已有3個貨櫃完成裝運時，收到船舶航程變更通知時，隨後這批貨物又被卸下並送回倉庫。

根據寧波海關週一發布的報告，一些保險公司已通知船東，未來可能取消途經荷姆茲海峽船舶的保險保障，而相關保費可能上漲高達50%。報告指出，若以一艘價值1億美元（約新台幣31.6億元）的大型船舶為例，每次航行的保險費用可能從25萬美元（約新台幣近720萬元）上升至37.5萬美元（約新台幣1187.2萬元）。

寧波港東南物流集團中東航線經理徐琦表示，目前漲幅最大的航線集中在中東與紅海地區，每個20呎標準貨櫃（TEU）運費可能上漲約2000美元（約新台幣6.3萬元），而40呎貨櫃（FEU）則可能上漲約3000美元（約新台幣近9.5萬元）。

徐琦補充指出，印度航線的需求也開始增加，而歐洲與美國航線則可能受到連鎖反應影響，每個貨櫃運費可能上漲約500至1000美元（約新台幣1.5-3.1萬元）。

寧波航運交易所分析師表示，中東部分地區的限制措施已使航運運力釋放受限，恐加劇全球船舶與貨櫃供應緊張，航運公司很可能持續採取繞行策略。他指出，如果船舶改道南非好望角，從寧波或上海往返歐洲的航程可能增加約20天，運輸成本將同步提高，班輪運輸週期也因此延長，平均每個貨櫃成本增加數百美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法