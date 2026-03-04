自由電子報
迎接WBC熱潮！LINE聊天室輸入「這些」關鍵字 熊大兔兔現身幫中華隊加油

2026/03/04 17:34

LINE聊天室推出期間限定「加油特效」，只要輸入指定關鍵字，就能召喚熊大、兔兔與莎莉現，一起為中華隊選手加油。（截自官方部落格）LINE聊天室推出期間限定「加油特效」，只要輸入指定關鍵字，就能召喚熊大、兔兔與莎莉現，一起為中華隊選手加油。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著2026年WBC世界棒球經典賽熱度升溫，各類線上應援活動也同步登場。LINE 今（4）日宣布推出多項數位應援活動，即日起在聊天室推出期間限定「加油特效」，只要輸入指定關鍵字，就能召喚熊大、兔兔與莎莉現身聊天室，一起為中華隊選手加油，增添賽事氣氛。

LINE表示，聊天室加油特效活動自即日起至3月19日上午10時止。用戶只要在LINE聊天室中輸入「棒球」、「中華隊」或Team「Taiwan」任一組關鍵字，即可觸發特效畫面，看到LINE人氣角色熊大、兔兔與莎莉登場，為球員打氣，讓球迷在日常聊天互動中也能同步感受比賽熱度，替中華隊集氣。

除了棒球應援特效外，LINE也同步預告「聊天室櫻花雨」特效。該活動將於台灣時間3月20日上午10時至3月24日上午10時期間登場，屆時用戶不需輸入任何關鍵字，即可在聊天室看到櫻花飄落的動畫效果；若切換為深色主題，還能呈現夜櫻氛圍，為聊天畫面增添季節感與浪漫氣息。

