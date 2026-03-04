世界最大鳳梨產國「是它」 台灣鳳梨將首度外銷美國

台灣鳳梨預估最快5月底就能出口美國，也是首度正式外銷美國。（本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒4日報導，印尼目前是世界上最大的鳳梨生產國，年產量超過320萬噸，這一產量水準使該國領先其他熱帶水果生產國。另，台灣農業部今天（4日）表示，台灣鳳梨最快在5月將首度外銷美國。

全球鳳梨生產主要集中在亞洲、拉丁美洲和非洲，這些地區氣候溫暖濕潤，適合鳳梨種植。印尼的鳳梨種植規模凸顯其園藝產業的雄厚實力，並為擴大國內水果類營養食品的消費提供空間。

請繼續往下閱讀...

鳳梨既可鮮食，也可加工成果汁、水果沙拉、烹飪產品和果醬。鳳梨年產量超過320萬噸，營養成分豐富，是印尼園產業的核心水果之一。

此外，根據農業部今天（4日）表示，美方已經預告，台灣國產鳳梨新鮮果實通過輸入美國檢疫條件，待美方彙整相關意見並正式公告後，台灣鳳梨即可外銷美國，預估最快5月底就能出口，也是台灣鳳梨首度正式外銷美國。

台灣鳳梨品種多元，目前已外銷日本、韓國、澳洲、加拿大等超過10個國家，114年外銷量值達1萬6892噸、新台幣7.5億元。

台灣鳳梨主產區分布於屏東、臺南、高雄、嘉義及南投等縣市。

除了美味之外，鳳梨還含有碳水化合物和水溶性維生素，尤其是維生素C，以及多種B群維生素，包括維生素B1、B2、B3和B6。鳳梨還提供鉀、鎂等礦物質以及其他電解質，這些成分有助於新陳代謝和骨骼健康。

另一個值得關注的成分是鳳梨蛋白酶。這種酵素具有抗發炎特性，與骨骼健康和關節相關疾病密切相關。鳳梨蛋白酶可能有助於減輕發炎、促進傷後恢復以及緩解運動後的肌肉酸痛。

相關報導請見：狂賀！賴清德喊話有效 台灣鳳梨最快5月下旬可輸往美國

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法