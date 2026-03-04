貝森特：川普15％全球關稅本週實施 8月回到先前水準

貝森特表示，川普15%全球關稅可能本週實施。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財政部長貝森特4日指出，美國總統川普最近宣佈的全球15%關稅可能本週實施。

貝森特接受CNBC訪問時也預測，美國關稅稅率將很快恢復到最高法院判決川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球課徵高關稅失效之前的水準。他說，「我堅信，關稅稅率將在5個月內回到先前水準」。

在美國最高法院判決川普的對等關稅失效後幾個小時，川普簽署行政命令，依據《貿易法》第122條款，全球課徵10%關稅。1天之後，川普宣佈，將把新關稅稅率提高至15%，且「立即生效」。

貝森特4日指出，這些替代關稅僅能維持150天，除非國會批准延長。他指出，在這150天當中，美國貿易代表署（USTR）以及商務部將完成貿易有關研究，允許他們課徵更多關稅。

他說，「我堅信，關稅稅率將在5個月內回到過去水準，這些稅率非常具有說服力，因為它們經受住了4000多起法律挑戰；他們的行動雖然緩慢許多，但卻更加有力」。

