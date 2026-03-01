中東戰火對台灣的意義 郭智輝：從地緣震懾到結構韌性的戰略重構

前經濟部長郭智輝。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國與以色列昨（2月28日）聯手對伊朗發動空襲，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）等數十名高層在此次空襲中喪命，消息一出，震撼國際。對此，前經濟部長郭智輝表示看法，稱對台灣而言，這不僅是一則國際新聞，而是直接觸動了台灣的2大結構性關鍵議題：全球半導體生產中樞的地緣政治風險溢價，以及能源進口終端對中東通道的高度依賴，並認為這場變局，正是檢驗台灣風險管理體質的壓力測試。

地緣政治結構的「板塊位移」

郭智輝表示，此次事件最深層的戰略意義，不在於一位領導人的殞落，而在於它與2個月前委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被捕事件構成了一條清晰的戰略軸線：8個月內，中國2個重要戰略夥伴在美國出手時，北京都未能提供任何實質保護。這對中國精心建構的「可靠安全夥伴」形象是累積性的結構損害。

請繼續往下閱讀...

郭智輝指出，這件事對台灣有3重意涵，分別如下。

第一、美國展現在全球範圍內使用武力的意志與能力，不僅針對核設施，而是直指政權核心。這種「精準斬首」的能力與意志，對所有威權體制的集權決策結構產生深遠的心理震攝。

第二、伊朗的失序將迫使中國分散戰略資源，轉向維護中東能源供應線與「一帶一路」西段穩定，結構性地稀釋北京在第一島鏈的軍事壓迫能力。

第三、也是最需要審慎判斷的：北京勢必會將委內瑞拉和伊朗事件納入美國動用武力的決策模式分析。這種分析可能導向兩條截然不同的台海發展路徑：更審慎，或更冒險。我們必須對2種可能性都做好準備。

台灣經濟的結構性風險暴露

郭智輝表示，荷姆茲海峽承載全球約20% 的海運原油與LNG貿易量。台灣的能源進口高度仰賴此一通道，這不是新的脆弱性，但這場衝突讓它從「已知風險」變成了「即時威脅」。

衝突前，國際油價約在每桶73美元。分析師普遍預期本週一開盤將跳漲5% 至10%。若衝突持續擴大、荷姆茲海峽通行受阻，油價突破每桶100美元並非不可能。對台灣而言，這意味著，能源進口成本的剛性墊高，將透過電價、原物料、運輸三條路徑，層層傳導至每一個產業。

新台幣在避險情緒下面臨貶值壓力，這對出口雖有微幅助益，但若同時伴隨能源進口成本激增，將形成「輸入型通膨」，企業的風險管理不能僅停留在匯率避險，更需要重新檢視自身的毛利結構是否經得起長期高能源成本的考驗。

產業分層管理的90天策略

郭智輝認為，面對未來90天的高波動情境，台灣產業必須建立分層、分時的風險管理架構，核心原則是「穩現金、控風險、找機會」：

高科技與半導體—「穩定中樞」。郭智輝指出，AI與先進製程的需求具備結構性剛性，不會因中東衝突而消失。台灣科技業應維持穩健的營運節奏，避免恐慌性縮減，同時強化現金儲備，確保在波動過後仍有資本擴張的實力。半導體作為台灣的「矽盾」戰略資產，業者更應在此刻展現供應鏈的韌性與可靠，這本身就是最好的國際溝通。

傳統製造業與中小企業—「現金防禦」。這是最需要關注的群體。在接單週期拉長、原物料成本上升的環境中，中小企業的存亡關鍵不在營收而在現金流。我要直白地說：現金比發票重要。應收帳款管理必須即刻嚴格化，庫存策略從「正常備貨」轉為「選擇性備貨」——只對交期長、替代性低的關鍵原物料增加安全庫存，而非全面囤貨。同時，趁財務數字尚未反映衝擊之前，主動與銀行確認並擴大授信額度。這是現在就該做的事，不是等到撐不住才做。

醫療健康與內需產業—「避風港」。低地緣政治敏感度的產業具備天然的抗震特性。企業集團的資源配置應適度向此類高穩定性事業傾斜，作為整體投資組合的壓艙石。

國家層面的結構性防禦

郭智輝稱，「史詩之怒」後的世界，已進入「長期高波動、結構性重組」的新常態。台灣身處地緣政治的暴風眼，必須將風險管理提升至國家安全的高度：

能源安全：加速供應來源多元化，降低對單一通道的依賴。戰略儲備的規模與應變機制，必須以「90天自主供應」為目標進行壓力測試。再生能源不只是環保議題，而是國家安全的基礎建設。

供應鏈韌性：台灣在半導體、先進封裝、關鍵礦物加工等領域的不可替代性，在此刻反而是我們最大的戰略資產。地緣衝突越劇烈，供應鏈韌性的價值越高。我們應把握此時機，將產業實力轉化為深化國際夥伴關係的動能。

國家韌性：此次事件確立了「精準打擊」在現代衝突中的主導地位。台灣必須強化從通訊、能源到金融體系的全方位韌性——不是因為恐懼，而是因為韌性本身就是嚇阻力的一部分。一個讓對手知道「打不垮」的社會，比單純的軍事力量更具說服力。

郭智輝表示，作為一個在公私部門都有實務經歷的人，他始終相信：風險管理的最高境界，不是在危機中倖存，而是將危機轉化為結構性優勢。台灣在過去數十年面對的每一次外部衝擊，從石油危機到金融風暴到新冠疫情，最終都成為了產業轉型與制度進化的觸媒。

郭智輝稱，這一次也不例外。但前提是，我們必須將地緣政治的變數納入經濟發展的常態模型，從「被動應變」升級為「主動防禦」。唯有如此，台灣才能在變局中，將短期的戰略紅利轉化為長期的結構優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法