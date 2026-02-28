台積電最大客戶換人 輝達擠下蘋果了

輝達成為台積電最大客戶。圖為台積電董事長魏哲家（前排左1）與輝達執行長黃仁勳（前排右1）一起出席台積電運動會。（資料照，記者劉信德攝）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電2025年最大客戶換人。外媒指出，在人工智慧熱潮的推動下，輝達帶來了龐大的晶片需求，短短幾年內，蘋果就被取代，成為台積電最大的客戶，這足以說明輝達的影響力之大。

《Wccftech》報導，台積電一直是全球無晶圓廠半導體製造商的主要供應商，這家晶片巨頭憑藉一己之力為世界提供了摩爾定律驅動下的人工智慧運算能力。多年來，蘋果公司憑藉其A系列和M系列晶片組所需的尖端半導體，一直穩居台積電最大客戶。

然而，在人工智慧熱潮的推動下，輝達也帶來了龐大的晶片需求，短短幾年內，蘋果就被取代，成為台積電最大的客戶，這足以說明輝達的影響力之大。

根據知名供應鏈分析師 Dan Nystedt指出，2025 年輝達佔台積電總營收的 19% 以上，達到 234 億美元，幾乎是 2024 年的兩倍。在此之前，蘋果公司憑藉著與台積電在 SoC 開發和供應鏈方面的緊密合作，曾多年佔據市場主導地位。台積電的加入推動了輝達幾乎所有人工智慧產品（包括前端和後端半導體領域）市占的快速成長。

報導還提及，早在2015年，輝達規模還很小的時​​候，黃仁勳就曾向台積電創辦人張忠謀承諾，輝達將成為台積電最大的客戶。每當黃仁勳訪問台灣時，他都會明確強調台積電供應鏈對人工智慧基礎建設的重要性。他還說沒有台積電就沒有輝達。這種與台灣晶片巨頭根深蒂固的合作關係，使輝達在眾多競爭對手中脫穎而出。

展望未來，《Wccftech》預期輝達在台積電營收的佔比將進一步提升，因為該公司很可能在下一代產品中採用最先進的製程製程。目前，Vera Rubin顯示卡採用的是台積電的3奈米製程及其衍生工藝，而Rubin Ultra顯示卡預計將轉向N2（2奈米）製程。此外，Feynman顯示卡也將採用A16（1.6奈米）製程。同時，先進封裝技術也將進一步整合到輝達的產品中。

毫無疑問，目前的AI供應鏈依賴單一實體-台積電來滿足其晶片需求。儘管這家台灣晶片巨頭不負眾望，但受地緣政治制約，台積電也被世界視為全球限制點。隨著基礎建設的加速推進，輝達與台積電的合作未來將如何發展，值得我們關注。

Nvidia officially became TSMC’s #1 customer in 2025, toppling Apple for the first time in over a decade, as AI continues to change everything. Nvidia accounted for 19% of TSMC’s revenue, NT$726.97 billion （US$23.4 billion）, more than twice the NT$352.27 billion from 2024. 1/5… pic.twitter.com/sBoWilpmuG — Dan Nystedt （@dnystedt） February 27, 2026

