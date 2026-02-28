GEM報告：台灣創業環境躍升世界第2創新高 勝日韓美德

全球創業觀察（GEM）發布《2025/2026全球報告》，我國在53個經濟體中，「國家創業環境指數（NECI）」排名全球第2名。（取自報告封面）

〔記者林菁樺／台北報導〕全球創業觀察（GEM）在 27日發布《2025/2026全球報告》，台灣在53個經濟體中，「國家創業環境指數（NECI）」排名全球第2名，僅次於阿拉伯聯合大公國，領先沙烏地阿拉伯、立陶宛與印度。亞洲主要經濟體中，南韓排名第8、日本第17；美國第20、德國第24。顯示台灣整體創業環境已躍升世界頂尖水準。

報告顯示，台灣13項創業環境條件中有12項達「充分」以上水準，中企署提到，台灣在「政府政策與行政制度」、「商業與專業服務支援」以及「實體基礎建設」等3項指標名列前茅，顯示台灣在政策效率、專業服務能量與基礎建設完善度方面具高度國際競爭力。

此外，台灣在「AI解決方案意識」評比拿下全球第2，與阿拉伯聯合大公國、挪威及瑞典並列全球僅有的四個「極優（Excellent）」經濟體之一，凸顯企業對人工智慧應用與數位轉型的高度敏銳度。這與政府近年推動AI行動方案、強化科技投資與新創導入智慧應用密切相關，也反映台灣科技產業基礎厚實。

而創業動能也明顯升溫。2025年台灣「早期創業活動比率（TEA）」較去年幾乎翻倍，中企署以創業者結構分析，台灣35至64歲創業者占比超過三分之二，除具備產業經驗與技術基礎，經濟部近年也透過創業輔導等支持措施，促成企業內創新與第二次創業風潮。

經濟部中企署表示，面對全球供應鏈重組與地緣政治挑戰，台灣仍能在GEM評比名列全球第2，關鍵在於長期制度建設與創新政策累積成效。未來將持續優化法規與投資環境、擴大資金動能、強化國際鏈結，打造更具韌性與競爭力的創業生態系，讓台灣不僅是高科技製造重鎮，也成為創新解決方案的重要輸出國。

