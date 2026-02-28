以色列攻擊伊朗 比特幣暴跌！15分鐘30億元瞬間蒸發 哈米尼被轉至安全地方

以色列對伊朗發動攻擊後，比特幣暴跌，15分鐘內導致1億美元（台幣31.4億元）的多頭部位被清算。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕以色列對伊朗發動攻擊後，比特幣暴跌，15分鐘內導致1億美元（台幣31.4億元）的多頭部位被清算。

以色列發動了一次被其稱為預防性飛彈攻擊，德黑蘭傳來巨大的爆炸聲。受以色列對伊朗發動預防性打擊，以及隨後採取的發布緊急狀態措施的影響，比特幣價格從6萬5500美元跌至6萬3700美元。

中東緊張局勢的突然升級，導致交易員紛紛拋售槓桿交易，加密貨幣是受影響最嚴重的資產類別之一。據衍生性商品數據顯示，新聞爆出後幾分鐘內，各大交易所約1億美元的多頭部位被清算。

過去類似事件都曾影響過比特幣的價格，這次也不例外。鑑於加密貨幣市場是週末唯一開放的金融市場，其影響立竿見影。

短短幾分鐘內，比特幣價格從6萬6000美元跌至6萬3600美元，之後有所回升至6萬4000美元。然而，自昨日在6萬8000美元受阻以來，價格已下跌超過4000美元（台幣12.5萬元）。

週六（28日）上午不到半小時前，多家新聞媒體報導以色列對伊朗發動了「先發制人」的襲擊，這一突發新聞開始出現。以色列國防部長伊斯拉爾·卡茨宣布全國進入緊急狀態，因為他們預計伊朗將以無人機和其他攻擊進行報復。

攻擊發生後，以色列國防軍警告可能進行飛彈報復，並下令全國停課、停工、停放所有集會，但必要產業除外。

以色列週六對伊朗首都發動了白晝襲擊，市中心升起了一團濃煙。目前尚不清楚攻擊目標是什麼。但這次襲擊正值美國在該地區集結大量戰鬥機和軍艦，試圖向伊朗施壓，迫使其就核子計畫達成協議之際。

以色列國防部長伊斯拉埃爾·卡茨稱這次襲擊是為了消除威脅，但他沒有立即詳細說明。據報導，總統府大樓也是這次攻擊的目標之一，伊朗最高領袖阿亞圖拉·阿里·哈米尼已被轉移到更安全的地方。

