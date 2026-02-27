7旬夫妻掏200萬贊助兒子蓋房 5年後得知「1真相」好後悔

日媒以真實案例揭示，親子之間的資金援助，若涉及老後生活保障資金，應明確區分「贈與」或「借貸」。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕不少父母會贊助孩子買房，然而，日本一對70多歲夫妻，5年前拿出退休積蓄1000萬日圓（約新台幣200萬元）資助獨子購屋，盼未來能兩世代同住。不料新居落成後，夫妻倆才後悔驚覺，當初那份毫無白紙黑字的承諾，早已成為追不回的代價。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，72歲的健一先生（化名）與70歲妻子洋子（化名）目前依靠每月約26萬日圓（約新台幣5.2萬元）年金過日子，原本應該過著簡單而平靜的退休生活。

5年前，39歲的獨子大樹（化名）向他們提出了一個要求，表示「我打算不久後蓋一棟房子。我想找一塊面積較大的地，考慮到兩代人都能住在這裡，爸爸，您能幫幫我嗎？我們以後可以一起生活，過上充實的生活。」夫妻聽聞後深受感動，從老後退休資金中撥出1000萬日圓匯給兒子作為頭期款。

然而，新居完工後，夫妻前往祝賀時卻發現並無為他們預留的房間。兒子當時解釋「我的孩子還小，所以我暫時把它用作儲藏室。等一切安頓下來後，我打算重新裝修，所以不用擔心」，夫妻選擇相信並返回原本老屋居住。

5年過去，同住計畫始終未再被提起，孫子探訪次數也逐漸減少。近期，健一先生發現自家漏水，需支付修繕費，老後資金壓力浮現。他鼓起勇氣向兒子提出，希望若無法同住，能返還當初的1000萬日圓作為修繕費用。

然而，兒子回應冷淡得令人難以置信。電話那頭大樹的聲音冰冷如霜說「什麼？那是別人送的禮物，對吧？現在不能要回來了。我們還要負擔子女教育費，無法返還款項」，由於雙方當初未簽訂任何書面契約，僅為口頭約定，爭議陷入膠著。夫妻倆感到失望又後悔。

專家提醒，親子之間的資金援助，常因情感因素忽略法律程序，但若涉及老後生活保障資金，更應明確區分「贈與」或「借貸」，並以書面方式約定條件，以避免日後衍生更大的財務與情感傷害。

