記憶體暴漲！顧能：PC、手機出貨 面臨近10年最劇烈收縮

顧能指出，受記憶體成本大幅上揚影響，2026年全球個人電腦與智慧型手機出貨量預估將同步下滑。（資料照，本報合成）

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構顧能（Gartner）指出，受記憶體成本大幅上揚影響，2026年全球個人電腦（PC）與智慧型手機出貨量預估將同步下滑，其中PC出貨量預估年減10.4%，智慧型手機則年減8.4%，創下近十年來最劇烈的一次終端設備收縮。

顧能預測，至2026年底，動態隨機存取記憶體（DRAM）與固態硬碟（SSD）合計價格將較2025年大漲130%，帶動PC平均售價上漲17%、智慧型手機價格上揚13%。在成本快速轉嫁之下，終端需求將明顯向高階產品集中，價格敏感的入門市場首當其衝。

請繼續往下閱讀...

顧能分析，記憶體成本占PC物料清單（BOM）比重，預期將由2025年的16%攀升至2026年的23%，廠商已難再透過吸收成本維持低價策略，低毛利產品的商業模式逐漸失去成立空間。顧能直言，低於500美元（約新台幣1.56萬元）的入門級PC市場，預期將在2028年前全面消失。

隨著終端售價墊高，消費者換機行為亦出現結構性轉變。顧能認為，至2026年底，企業用戶的PC使用年限將延長約15%，消費者端更將拉長約20%。升級週期延後，不僅壓抑短期出貨動能，也加劇舊設備在資安與管理上的風險。

在智慧型手機市場方面，記憶體價格上揚對低階機型衝擊尤為明顯。顧能指出，入門級手機買家在2026年退出市場的速度，將是高階手機用戶的五倍，部分需求轉向二手或整新機市場；相較之下，高階機種因具備較佳毛利結構，受影響程度相對有限。

至於近年備受矚目的人工智慧電腦（AI PC），顧能推測，在高昂的記憶體與整體系統成本影響之下，將使AI PC售價維持在高檔，原先預期的50%市場滲透率，時程將延後至2028年之後，短期內難以成為拉動整體PC出貨的主力動能。

顧能進一步提醒，2026年上半年將是終端設備廠商關鍵的定價與策略調整窗口。面對零組件通膨壓力，業者須在「守住毛利」與「追逐出貨量」之間做出取捨，接受單位銷量下滑、聚焦高價值產品，將成為維持獲利能力的必要選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法