風電區塊R3.3選商首納開發商實績 簽約後解約者扣分最重恐直接OUT

經濟部能源署今召開離岸風電區塊開發第三期（R3.3）選商機制草案說明會。（能源署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部能源署今召開離岸風電區塊開發第三期（R3.3）選商機制草案說明會議，這次選商評比總分100分，評比項目中首度納入開發商實績（佔35分），過去開發商的紀錄將納入考核，開發商如果過往獲配風場容量後未簽約者每一專案扣3分，簽約後解約者則每一專案扣20分。過去不良紀錄將不利於本期選商，尤其是過去簽約後解約者幾乎已可預期勢必出局。

能源署說明，離岸風電區塊開發R3.3期總分配容量3.6GW，併網年度規劃在2030至2031年，原則上同一開發商獲配容量上限為1GW、容量下限不得低於300MW，密度下限不得小於每平方公里7MW，但在容量擴充機制下最高可補充「原獲配容量一半」；綠電收購價格以企業購售電合約（CPPA）為主，輔以訂定最低收購價格2.29元，以收購CPPA外的多餘綠電。

R3.3有三大評選項目，總分100分，包括開發商時績（35分）、開發商財務能力（30分），以及專案執行能力（35分）；獎勵做法上，鼓勵開發商提前完工、具在地產業/經濟效益、能源韌性，給予最高5年延長售電期間。

值得注意的是，能源署在本期選商中首度在評選項目中納入開發商實績。能源署指出，本期審查重點放在開發商在國內外風場的開發實績（35分），只要有實績就可得到基本分8分，此外，過去以來在國內有逾期完工、未簽約、提前解約及過去執行產業關聯方案（國產化）的紀錄將納入考核，例如提前完工者每100MW加1分，而延遲履約者每延遲6個月就扣1分，獲配後未簽約者每一專案扣3分，簽約後解約者則每一專案扣20分。

專案執行能力部分分為三項，包括申請案執行程度（15分）、ESG規劃（15分），以及能源韌性（5分）。其中，申請案執行程度的審核著重在電業籌設許可要件、水下文資調查文件的取得情形。

開發商甚為關切的ESG項目中，以「在地產業經濟效益」佔比最大。觀察ESG規劃（15分）項目下還有3個小項，一是在地產業經濟效益（10分），例如在地採購與投資，依採購總產值或投資金額計分，二是環境友善永續（3分），三是企業社會責任（2分）。

能源署重申，區塊開發R3.3以前的風電計劃若有解除或終止契約的狀況，將在區塊開發R3.3選商完成後另辦選商。

