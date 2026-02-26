自由電子報
華新擬每股配息0.5元 看未來鎳價波動更劇烈

2026/02/26 17:41

華新去年每股純益0.75 元，擬每股配發現金股利 0.5元。（資料照）華新去年每股純益0.75 元，擬每股配發現金股利 0.5元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕華新麗華（1605）（26）日召開董事會，通過去年度財務報告，稅後純益約新台幣31.8億元，每股盈餘 0.75元，擬每股配發現金股利0.5元。

華新去年合併營收淨額約新台幣 1742.43 億元，合併營業毛利約新台幣110.93億元。稅後純益約新台幣31.8億元，每股盈餘 0.75元，擬每股配發現金股利 0.5 元，決議於民國今年 5月22日召開股東常會。

華新今下午也召開去年第四季財報法說會，並釋出今年第一季展望。不銹鋼事業部分，華新認為，受惠於金屬原料價格急漲與中國出口管制，預期台灣不銹鋼市場將有出現明顯復甦；但中國的反內捲政策限制鋼鐵產能，在鎳價上漲情形下，客戶端出現庫存回補需求，但整體製造業動能不足，終端用料需求尚待觀察。另外， 歐盟自2026年實施碳稅（CBAM）並提出新鋼鐵貿易保護政策（safeguard），相關效益自年初逐步顯現，預期自年中起將更為顯著；在全球化轉區域化趨勢下，華新在歐洲、亞洲等區域布局具備優勢。

資源事業方面，因印尼鎳礦政策限縮鎳生鐵產量，帶動鎳價與鎳生鐵價格上漲；但在印尼政策變動之情況下，預期未來鎳價波動將更加劇烈。

電線電纜事業持續受惠強韌電網計畫，線纜出貨量穩定成長；房市降溫使住宅用線需求趨緩，但AI相關產業需求增長，推升建廠工程用線需求；但受春節假期影響，預期第一季出貨量略低於第四季。

