蔣萬安提育兒減少工時補貼 商總許舒博喊且慢

商總理事長許舒博。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台北市長蔣萬安拍板「育兒減少工時計畫」，從今年3月1日開始，家中有12歲以下孩子的家長，可每日彈性減少1小時工時，市府將補助減少工時所對應薪資的8成。對此，商總理事長許舒博建議，考量每名員工的職務、薪資都不同，不應一體適用，政策應採鼓勵性質，而非強迫性質，難道連高薪職務員工的心ㄗ補貼也都要讓政府買單嗎？

許舒博提出三點建議，首先是考量企業規模跟人力調度能力不同，政策應爲鼓勵性質，不該強迫。

許舒博續指，再者，考量每個員工的工作性質不一樣，有些職位可能無法適用，應由勞資自行協商，提供彈性空間。

許舒博再指出，最後是友善育兒措施是否研擬「薪資上限」規定？若是薪資高的職務，也都讓政府買單嗎？舉例而言，鴻海創辦人郭台銘也有12歲以下的孩子，「要怎麼補助？」

許舒博總結，應是市府鼓勵企業支持友善育兒措施，並給予定額補貼，而非直接補助員工的時薪8成，也呼籲態度應是鼓勵勞資協商，而非製造勞資對立。

