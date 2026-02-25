光寶科去年每股賺6.64元創新高 今年AI電源展望強勁

光寶科總經理邱森彬看好公司2026年將持續加速全球化布局，擴增資本支出與核心事業產能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）今天在法說會公布去年第四季每股盈餘（EPS）1.7元，創歷年同期新高，2025全年每股賺6.64元，同寫歷年新猷。總經理邱森彬看好公司2026年將持續加速全球化布局，擴增資本支出與核心事業產能，聚焦台灣、北美與越南等關鍵營運基地，強化全球製造韌性與供應鏈管理，以更即時、彈性的方式回應當地市場與終端客戶需求。

光寶科去年第四季營收444億元，季減8%、年增 16%，毛利率21.7%，季減3.3個百分點、年增0.4個百分點，營益率10.5%，季增1個百分點、年增1.37個百分點，歸屬母公司業主淨利38.6億元，季減16.8%、年增27%，每股盈餘1.7元，季減17%、年增27.8%。

光寶科2025年受惠於AI伺服器電源、雲端運算、電能管理系統等產品順利出貨，雲端部門業績年增七成，帶動全年整體營收累計達1661億元、年增21%，合併毛利率22.9%、年增1.3個百分點，營益率10.1%、年增.7個百分點，歸屬母公司業主淨利151億元、年增26.9%，每股盈餘6.64元、年增27.4%。

關於營運成長動能，邱森彬看好AI雲端運算整合機櫃需求持續暢旺，除了33kW Power Shelf （電源櫃） 與 BBU （高效備援電池系統） 需求提升，公司的50 VDC Power Rack也已進入量產階段，800 VDC Power Rack （高壓直流降壓電源機櫃） 樣機測試中；同時，新一代AI運算平台帶動產品規格升級，110kW高功率電源產品（Power Shelf）安排第二季量產，可望推升今年AI相關營收占比突破30%。

以第一季短期營運來看，邱森彬預計光寶核心事業將展現年、季雙成長，除了高規格AI電能管理系統升級，電源及儲能等整合式機櫃產品出貨都有利於帶旺雲端事業動能。不可見光產品方面，高階感測、工控、AI 電源、儲能及創能應用持續增溫，以及可見光於高集成、微型化指示燈應用於AI伺服器與交換器需求將同步成長。

邱森彬也看好資訊（IT）高階電源如工業、低軌衛星出貨動能提升，此外，公司亦積極拓展 5G+ 網路通訊與 AI 應用版圖，於今年1月透過公開收購宇智網通，目標整合固定無線存取 （FWA）產品與關鍵技術，擴大國際電信市場與客戶基礎，為中長期成長奠定策略性的發展動能與綜效。

