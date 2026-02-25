劍指中國！川普擬用AI定關鍵礦產參考價 鍺、鎵、銻、鎢首批納入

川普擬用AI定關鍵礦產參考價，鍺、鎵、銻、鎢首批納入。（美聯社檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕劍指中國！路透報導，3位直接了解此事的消息人士指出，川普政府計劃利用五角大廈開發的人工智慧（AI）程式來幫助設定關鍵礦產的參考價格，以建立全球金屬交易區，OPEN的AI定價模型首批重點放在至少鍺、鎵、銻和鎢4種關鍵礦物上。

本月早些時候，美國副總統范斯（ JD Vance）提議美國和其他 50 多個國家對「生產的每個階段的關鍵礦產」實施「參考價格」，並輔以「可調整的關稅以維護價格的完整性」。

消息人士透露，這些參考價格將由美國國防部的國家安全公開價格勘探（OPEN）人工智慧金屬計畫設定，但這些消息人士未被授權公開談論此事。

此舉揭示了政府試圖塑造市場定價的方式，儘管人工智慧技術能否改變關鍵礦產的買賣方式一直備受質疑。

OPEN 計劃由五角大樓國防高級研究計劃局 （DARPA）於2023年啟動，其目標是計算在考慮勞動力、加工和其他成本以及排除所謂的中國市場操縱因素後，金屬的定價應該是多少。

川普政府官員最初將OPEN的AI定價模型重點放在至少4種關鍵礦物上，包括鍺、鎵、銻和鎢，然後再擴展到其他礦物，標普全球（SPGI.N）也參與其中。消息人士稱，芬蘭數據公司 Rovjok 提供了數據和其他技術支援。

白宮、國防部、標普和羅夫約克均未回應置評請求。

這項礦產計畫推出之際，正值政府加速在其他領域部署人工智慧工具，包括與 OpenAI、Anthropic 和 Alphabet （GOOGL.O）等公司合作。開啟新分頁Google 因在戰場環境中使用生成式人工智慧而備受關注。

中國是全球最大的礦產開採國或加工國，而美國政府則將許多礦產視為關鍵資源。近年來，北京利用此優勢虧本生產礦產，壓低市場價格，迫使西方競爭對手關閉礦產開採業務。

中國官員長期以來一直表示，北京按照世界貿易組織的規則管理礦產出口。

OPEN 計劃將於明年移交給非營利組織關鍵礦產論壇 （CMF） 管理，該計劃從創立之初就專注於交易量小或根本不交易的金屬。

CMF表示，其重點是與“政府資助的合作夥伴合作，利用人工智慧模型進行壓力測試”，以及“確定和支持具有商業可行性的採礦和加工項目，而不是政府政策”。

該人工智慧模型旨在透過為雙方提供更大的價格確定性，促進西方礦商和製造商之間的金屬供應交易。

對於使用鍺、銻、鎵和其他礦物的製造商來說，很難判斷中國的價格是否反映了傳統的供需動態。

例如，由人工智慧程式設定並由貿易集團支持的銻價格，可能會​​提高開發美國銻項目的公司的利潤。然而，它也可能推高在黏合劑和其他產品中使用銻的汽車製造商的成本。

目前尚不清楚人工智慧推導出的價格是會波動還是固定不變，也不清楚這些價格是由美國與其個別盟友之間制定，還是在整個貿易集團內適用。

由於川普政府必須先說服數十個盟友加入聯盟以確保其有效性，因此實施時間表尚不清楚。

