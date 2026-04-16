封測業買廠買不停 精金廠買家也可望是封測大廠

日月光投控（3711）為了擴增AI需求的先進封裝產能，日前公告旗下日月光半導體董事會通過購買群創（3481）南科5廠及相關附屬設施。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI需求先進封裝強勁，帶動封測業買廠買不停，繼群創（3481）今年以來，三座廠皆賣封測業者之後，半導體供應鏈新傳出，觸控感應器廠精金（3049）關廠待出售案，買家也可望是輝達供應鏈的封測大廠，有待敲定後才能揭曉。

群創今年上半年至今已公告出售三座廠，包括南科模組廠出售給封測廠南茂（8150），建物面積達約1萬多坪，交易總金額新台幣8.8億元，認列處分利益約新台幣6.59億元；南科2廠約4.2萬坪出售給日月光投控旗下矽品，交易總金額約新台幣63.25億元，處分利益約58億元；5廠以148.5億元賣給日月光投控旗下日月光半導體，群創公告處分利益達133億元。

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精金由和鑫光電改名，公司先前宣布於2026年1月底停工關廠，正式退出觸控感應器產業，並啟動營運轉型與資產活化規劃。精金董事會巳決議因應全球面板產業供需環境變化及主要客戶策略調整，以分階段方式調整AMOLED觸控感應器相關產線生產規劃，最終生產日訂於2026年1月31日，同步啟動產線停機作業與後續轉型布局。

半導體業指出，A I發展快速，需求先進封測強勁，因應客戶的訂單激增，封測大廠紛調高今年的資本支出，自建廠房之外，還包括租廠、買現成廠房，以縮短供給增加的時程，這也是日月光、矽品、南茂紛砸錢買群創舊廠再改造的原因。業界傳出，輝達供應鏈一家封測大廠也正洽購精金廠房案，待敲定買賣後會公告。

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