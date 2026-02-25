態度鬆動！華納兄弟稱派拉蒙新報價 可能優於Netflix

華納兄弟探索表示，派拉蒙提出的新報價，可能優於目前與Netflix達成的協議，願意進一步談判。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）表示，派拉蒙天舞（Paramount Skydance）提出每股31美元的收購邀約，可能比公司與網飛（Netflix）已達成的現有協議更有利，這可能引發針對這家好萊塢知名製片商的新一輪競購。

《彭博》報導，華納兄弟在聲明中表示，公司未撤回建議投資人支持Netflix以每股27.75美元的價格收購其工作室和HBO業務的協議。不過，華納聲明也提到，派拉蒙提出的最新條件達到了可以進一步談判的門檻。

派拉蒙最新的攻勢表明，由艾里森（David Ellison）領導的這家公司並沒有放棄收購華納兄弟的計劃。這份誘人的報價將考驗Netflix是否願意為華納兄弟的製片廠以及包括DC漫畫、《權力遊戲》在內的龐大片庫支付高價。

華納兄弟表示，董事會尚未決定派拉蒙修訂後的收購方案是否優於與Netflix的合併。該公司計劃與派拉蒙進行更多協商，並稱如果董事會支持這份更優渥的方案，Netflix須在4天內回應。

自去年9月以來，派拉蒙一直尋求收購HBO和CNN的母公司華納兄弟，多次提高報價，並修改了華納兄弟董事會要求的條款。知情人士透露，兩家公司的談判一直持續到午夜時分才結束，對談後留下一些未解決的問題，現在雙方可以開始著手解決這些問題了。

派拉蒙修訂後的收購方案比先前每股30美元的報價提高了1美元，先前的報價包括債務在內，總價值約1080億美元（約新台幣3.38兆元）。以此計算，Netflix的收購方案價值約827億美元（約新台幣2.59兆元），但華納兄弟認為，分拆有線電視頻道，將為投資人帶來更多價值。

派拉蒙最新的提案包括，如果交易在9月30日之後仍未獲得監管機構批准，則會支付每季、每股支付0.25美元的「交易費」。除此之外，如果監管機構擋下這次的收購案，派拉蒙還需向華納兄弟支付70億美元（約新台幣2196.25億元）。

派拉蒙也同意，如果任何貸方以「對償還能力存疑」為由，拒絕為交易提供資金，派拉蒙願意追加股權。另外，派拉蒙也不會以有線電視網路衰落為藉口，撕毀交易。

華納在去年10月表示，在收到多家公司主動提出的收購意願後，正在考慮所有方案。Netflix在12月宣佈與華納達成收購協議，短短幾天後，派拉蒙也向華納兄弟發出收購邀約，引發一輪競購。

派拉蒙和華納等電影公司一直面臨著合併的壓力，傳統媒體服務收入的下滑造成了沉重的打擊。在斥巨資發展串流服務之後，這些電影公司不得不削減製作成本和裁員，以推動新興業務獲利。

