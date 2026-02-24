2072項豁免對等關稅受影響？鄭麗君：蝴蝶蘭等31項農產品被排除

行政院召開「關稅最新情勢說明記者會」。（記者塗建榮攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於台美對等貿易協定（ART）達成2072項台灣出口產品豁免對等關稅，是否受到美國關稅新政策的影響， 行政院副院長鄭麗君今（24）日指出，在122條款下，農產品有31項被排除關稅豁免，當中包括27項的台灣專屬豁免。農業部長陳駿季進一步說明，包括蝴蝶蘭、火鶴花、觀賞蛙等，將沒有專屬豁免；以蝴蝶蘭為例，從零關稅變為15%，與主要競爭對手荷蘭相同。

美國最高法院裁定總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，川普隨後簽署行政命令改依1974年貿易法第122條款對全球課徵15%關稅。行政院今天舉行「關稅最新情勢說明記者會」，鄭麗君與政委楊珍妮、國發會主委葉俊顯、財政部長莊翠雲、經濟部長龔明鑫、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季、衛福部長石崇良等人出席。

鄭麗君表示，原來我們在ART爭取到2072項豁免的品項，在這次15%的行政命令下，美方也公佈了一些豁免的品項，經過比較，先前在ART的豁免2072項，農產品佔261項，工業產品1811項。在新公佈的122條款下，農產品剩下230項維持對全球豁免，其中有27項對我非常重要的專屬豁免就不在這次行政命令的豁免清單裡面。

鄭麗君指出，工業產品部分，這次行政命令有1367項豁免，但有444項不在這次豁免清單中。除項數的差異之外，還有一點很重要的就是，「行政命令是可能會更改的」。而原來對我方豁免的 2072 項中，有1735項是載明在ART，也就是未來不論行政命令異動，對我方豁免是不會更改的。

鄭麗君舉例說，例如像茶葉及多數航空器零組件，這次是在行政命令的豁免清單，但是未來是有變動性。原來是載明在ART不會變動，例如原來ART豁免的蝴蝶蘭、藥用的化學品以及印刷品等，這一次就不在行政命令裡面豁免。

