郭智輝：深化全球布局才是台灣的晶片安全保障

〔財經頻道／綜合報導〕《紐約時報》週二（24日）報導，訪問超過60名美國政府官員和業界高層，稱美國兩任總統先後以補貼和關稅施壓矽谷，試圖降低對台灣半導體的依賴，但成效極其有限，對此，前經濟部長郭智輝表示，川普政府的終極目標是在美國建立全球先進半導體的四成產能，即便傾全美國之力，至今仍無法擺脫對台灣的依賴這恰恰證明台灣半導體產業的不可替代性是堅實的產業現實，不是政治口號。

《紐時》報導揭露，美國中央情報局（CIA）局長親自向蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等科技巨頭的執行長做機密簡報，警告中國可能在2027年對台灣動手。郭智輝指出，在國際局勢如此嚴峻、台灣最需要戰略定力之際，立法院出現了令人匪夷所思的聲音。國民黨團總召傅崐萁要求行政院提出「晶片國安法」，限制台積電海外投資比例，規定技術輸出須維持「N-1代」，並要求核心技術轉移須經國會同意。

郭智輝直言，這表面上是為了「國家安全」，實際上是在最危險的時刻捆住台灣最重要的產業資產。

郭智輝以《紐時》報導中提及的內容舉例，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今年初會見台積電執行長魏哲家時，直接開出條件，要嘛投資英特爾並經營其工廠，要嘛在美國建更多台積電的廠。台積電必須在極短時間內做出戰略抉擇，最終選擇追加一千億美元投資，換取主導權。

郭智輝質疑，如果未來企業決定都需要先送交傅崐萁主持的立法院審議，台灣企業在國際的戰略佈局有何速度可言？半導體產業的技術節點以月計算、客戶訂單以季度計算，國會審查程序不僅充滿高度不確定性，更會在過程中暴露商業機密。

關於「N-1代」的限制，報導中明確提到台灣政府早有非正式規定，要求台積電最先進製程留在島內首發。郭智輝表示，這是長期運作的產業默契，行之有效且保持彈性。若是將其寫入法律，等於向全世界公開台灣的技術管制底線，在國際談判中，這是自曝底牌的不理性行為。而「限制海外設廠比例」，郭智輝認為更是自廢武功，報導中明確提到，川普政府同時在拉攏三星和英特爾，若透過立法綁住台積電的手腳，最大受益者將會是台灣的競爭對手。

郭智輝表示，在中國軍方近期於台灣周邊海域進行實彈演習的背景下，傅崐萁委員所提出的「晶片國安法」，客觀效果是限制台灣半導體產業的全球布局彈性、削弱台積電作為國際談判籌碼的戰略價值。如果台灣的半導體產業被鎖死在島內、失去全球化的戰略縱深，這不僅無助我們與戰略夥伴的深度合作，亦將使台灣失去國際支持，究竟是誰的利益會因此受惠，值得全民仔細想想。

《紐時》報導最後一段也提到，輝達執行長黃仁勳去年10月鳳凰城，宣布台積電在美國製造了第一片AI晶片，稱之為「歷史性時刻」。但記者隨即點出，這片晶片尚未完成，它還需要運回台灣進行先進封裝，才能成為真正可用的AI晶片。郭智輝指出，這個事實說明了一切，台灣的「矽盾」從來不是靠把產能鎖在島內，而是讓自己成為全球半導體生態系中無法被繞過的關鍵節點。深耕本土、布局全球，才是正確路徑。

郭智輝表示，自己確實認同關鍵技術需要管制，但精準治理不同於全面限縮，更不同於以國安為名行民粹之實。台灣需要的不是一部限制性的「晶片國安法」，而是確保最尖端製程和先進封裝技術持續在台灣迭代升級，同時以全球布局深化台灣在國際供應鏈中的不可替代性。

