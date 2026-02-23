美關稅退款不是免費的午餐！ 流程「漫長而複雜」

儘管美國最高法院裁定川普利用1977年的緊急權力法對眾多國家徵收對等關稅是非法的，但企業申請退根據川普全面緊急關稅政策繳納的進口稅款的過程可能「漫長而充滿挑戰」。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美國最高法院裁定川普利用1977年的緊急權力法對眾多國家徵收對等關稅是非法的，但圍繞該裁決的影響，特別是可能欠受關稅影響的公司退款的命運，仍然存在諸多疑問。Raymond James的分析師表示，企業申請退根據川普全面緊急關稅政策繳納的進口稅款的過程可能「漫長而充滿挑戰」。

Investing報導指出，Raymond James的分析師Ellen Ehrnrooth和Ed Mills在一份報告中指出，要求退款的訴訟人需要提起個人訴訟、或參與集體訴訟，而不是自動獲得附加費退款。

美國海關和邊境保護局表示，將於美國東部時間週二凌晨 12:01停止徵收最高法院裁定的關稅，但並未詳細說明為何在裁決幾天後仍在入境口岸徵收稅款，也沒有說明進口商是否會收到可能的退款。

美國海關與邊境保護局在給托運人的聲明中表示，暫停徵收關稅不適用於川普設定的任何其他關稅，例如根據國家安全和不公平貿易行為法規徵收的關稅。

上週末，川普宣布對全球商品加徵15%的關稅。此前，美國最高法院裁定他動用緊急權力對包括歐盟在內的眾多主要貿易夥伴徵收全面關稅的權力無效。白宮官方最初表示，關稅將於週二起生效，稅率為10%，但川普後來提高了這個數字。

至關重要的是，美國國會擁有憲法賦予的貿易權力，而這正是最高法院推翻川普緊急關稅的核心論點。國會可以在川普全面徵收的15%關稅在150天後依法到期後，繼續延長這些關稅。

但理論上，荷蘭國際集團的分析師指出，川普可以允許該項稅收到期，宣布新的緊急狀態，然後重新開始150天的期限，從而有效地創建一個「 事實上的永久關稅工具」。

