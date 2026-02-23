焦點股》南電：美系外資喊515元 紅燈高掛

南電代理總經理呂連瑞。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕因AI（人工智慧）帶動ABF載板需求大增，美系外資出具最新報告指出ABF載板產業正處於新一輪上漲循環的初期階段，此次由AI驅動的成長週期在結構與強度上均明顯優於過往，將為產業及相關個股帶來中長期顯著成長動能，隨著高階ABF載板產能擴充速度有限，預估2027年起將呈現供不應求，在產業基本面明顯轉強的背景下，ABF載板相關個股的投資機會尚未完全反映，現階段投資仍不算太晚，調高南電（8046）評等至「超越大盤」，目標價從165元升至515元，同時調高欣興（3037）目標價至500元。

南電今日股價跳空開高，短短不到兩分鐘就鎖住漲停，漲停價457.5元，截至9:17分左右，南電緊鎖漲停，成交量約4398張，漲停委買張數逾4400張。

美系外資指出，ABF載板市場價值成長將於2025至2030年期間明顯加速，年複合成長率（CAGR）可達16.1%，顯著高於過去五年約9%的成長水準。

