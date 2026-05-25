金融時報：伊朗革命衛隊利用阿聯公司 買中國軍事衛星設備

紀錄顯示，伊朗革命衛隊利用總部設在阿聯的公司，買入了中國的軍事衛星設備。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據《金融時報》所看到的紀錄，伊朗革命衛隊利用總部設在阿拉伯聯合大公國的採購網路，買入了中國的先進衛星設備，這些設備與伊朗的無人機計劃有關。

《金融時報》報導，這筆交易極為敏感，因為這表明這個阿拉伯國家接受了一家向伊朗革命衛隊分支提供通訊設備的公司，而這一分支正是對美國和以色列襲擊做出回應、向阿聯境內發射飛彈的部隊。

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流出的商業合約和運輸紀錄顯示，伊朗和伊斯蘭革命衛隊航太部隊在2025年底透過阿聯公司獲得了中國軍用級衛星通訊技術。阿聯首當其衝地承受了伊朗對美國和以色列襲擊的報復，伊朗向阿聯發射超過2800架無人機和飛彈，其中包括對平民的攻擊。

雖然阿布達比現在對伊朗採取強硬立場，但在戰爭爆發前，阿聯一直是伊朗企業在海外運作的中心。分析人士指出，過去20年來，隨著阿聯成為地區的主要貿易中心，各個大公國紛紛設立自由貿易區，這些區域的監管力道較弱，這加劇了人們對於他們可能被用於非法貿易和規避制裁的擔憂。

這些設備經由拉斯海瑪大公國的Telesun公司來運送，這家公司安排將1.8噸中國製造的衛星設備從上海經杜拜的傑貝阿里貨櫃港（Jebel Ali）運至伊朗。

針對衛星影像和船隻位置數據的進一步分析發現，這艘在11月用於最後一段運輸任務的伊朗船隻，向其他船隻傳遞了假的航行資訊，目的是隱瞞實際上已經抵達伊朗的事實。

從這些文件和運輸分析可以得知，即使西方國家對伊朗革命衛隊的軍事採購行為實施了制裁，德黑蘭仍繼續利用阿聯的商業網路，以獲取那些具有戰略意義的通訊技術。伊朗革命衛隊後來運用這些能力發動了攻擊，嚴重破壞中東地區的美軍基地。

阿聯發票、包裝清單以及海軍紀錄顯示，Telesun負責將迅翼衛通（StarWin）所製造、長4.5公尺的中國製衛星天線，從上海運到伊朗的阿巴斯（Bandar Abbas）。

這批貨物是透過「中谷銀川號」貨輪所運送，8月28日從上海運抵杜拜傑貝阿里1號貨櫃碼頭。這家公司在港口卸下1個貨櫃，隨後在11月23日被停靠在同一碼頭的伊朗貨輪「Rama III」載走。這艘貨輪在1天後啟航，根據船隻發出的GPS訊號，它開出波斯灣後，在阿曼海岸附近短暫停留。

11月25日取得的衛星影像顯示，這艘船隻並不在它報告的位置，表明這艘船有所「欺騙」，向鄰近船隻發送假的位置報告，掩蓋自身行蹤。11月29日，一艘與Rama III大小、顏色和形狀相同的船隻出現在伊朗阿巴斯的沙希德拉賈伊港（Shahid Rajaee），這正是文件中指定貨物交付的目的港口。

根據海關文件，這批貨物為「天線及配件」，總重近1.8噸，整批貨物分裝為6箱，最終被送往伊朗的Ertebatat Faragostar Kish（EFK）公司。合約顯示，Telesun代表EFK購買這些中國產的設備。EFK正在為另一家伊朗企業薩曼工業集團（Saman Industrial Group）服務。

美國財政部早在2023年12月就已對薩曼公司實施制裁，華盛頓指出，薩曼公司實際上是伊朗航太部隊自給自足聖戰組織（Aerospace Force Self Sufficiency Jihad Organization）的「商業幌子」。該組織是負責研發飛彈、電子戰相關技術以及無人機的機構。EFK則未受到任何西方國家的制裁。

美方還指出，薩曼公司透過多家位於不同司法管轄區的中間公司，協助革命衛隊獲得與無人機相關的設備，包括天線、伺服馬達以及其他可以用於無人機的物品。歐盟也對伊朗航太部隊自給自足聖戰組織實施了制裁，並稱該組織曾將伊朗製的無人機提供給俄羅斯。

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