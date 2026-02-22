舊法被擋換新法！川普關稅怎麼還在收？一文看懂後續走向

美國最高法院裁定部分關稅措施逾越授權後，白宮隨即調整法源重啟關稅機制。圖為美國總統川普21日在白宮主持州長晚宴並發表談話。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國最高法院雖裁定總統川普去年實施的全球關稅逾越權限，但這場關稅戰並未劃下句點。判決出爐數小時後，川普隨即改用另一部法律重新啟動關稅機制。英國廣播公司（BBC）發布解析指出，這場牽動全球市場的制度攻防仍在持續。以下透過「一文看懂」，帶讀者快速掌握BBC梳理的關鍵解答。

一、舊關稅被判違法，之前多繳的1300億美元會退嗎？

退款機制尚未確立，退款恐需經漫長訴訟程序。BBC指出，最高法院的裁決僅宣告舊關稅違法，但並未就退款機制給出明確指示。這筆估計高達1300億美元的稅金，目前仍卡在法律爭議中。

川普與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）皆公開表示，退款問題可能將在法院纏訟多年。多數法律界人士向BBC評估指出，未來退款申請將面臨繁瑣步驟，最終可能只有具備龐大資源的大企業能走完程序，小公司恐難以爭取到這筆退款。

二、法院已擋下舊法，川普為何還能繼續收新關稅？

白宮動用其他尚未被法院否決的貿易法條，採取多重法律工具並行的策略。BBC分析，最高法院否決的是川普基於《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所徵收的關稅。判決發布後，川普隨即簽署公告，改用作為短期臨時關稅工具的1974年貿易法第122條款（Section 122），對全球進口商品課徵暫時性新關稅，並宣布將稅率設定為15%。

此外，川普先前基於國安理由，動用第232條款（Section 232）這項產業關稅工具，對鋼鐵、鋁、木材與汽車等特定產業課徵的關稅，因法源不同，不受此次最高法院判決影響，將繼續維持。

三、新關稅會一直收下去嗎？接下來會怎樣？

新法源雖有150天期限，但白宮正尋求現行法條未明文禁止的操作空間，未來勢必面臨新一輪司法檢視。BBC引述規定指出，依據第122條款，總統徵收15%關稅的期限最多為150天，期限屆滿後理應由國會介入。但右傾智庫卡托研究所（Cato Institute）評估指出，該法並未明文禁止總統在到期後再次宣告新緊急狀態來重啟關稅，這為行政部門提供了操作空間，但該看法仍有待後續司法實務檢驗。

同時，白宮正積極調查是否能擴大動用針對不公平貿易的第301條款（Section 301）來徵稅，財政部長貝森特向BBC預期，結合這些新關稅措施，將可望彌補舊關稅被廢除的部分收入缺口。

牽動全球市場的制度長跑

這場關稅風暴已超越單一經濟政策的變動，演變為白宮、國會與最高法院之間反覆上演的制度長跑。在美國三權分立的架構下，這場權力制衡攻防戰恐將持續數年。關稅變動所引發的連鎖效應，也將牽動進口商品價格與企業成本，為全球供應鏈與消費者帶來長期不確定性。

