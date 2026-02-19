中國大量補貼破壞市場 微軟總裁：美企應該開始擔心

微軟總裁史密斯（Brad Smith）。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美中兩國的企業為了研發最先進的AI模型而展開的競爭日益激烈，微軟（Microsoft）總裁史密斯（Brad Smith）表示，美國科技公司應該要開始擔心中國競爭對手在AI競賽當中，從政府獲得的補貼。

《CNBC》報導，史密斯表示，美國在「獲取世界上最強大的晶片」和「其他技術創新」方面仍具有優勢，但史密斯隨後提到，自己認為美企始終需要考量，甚至可能需要對中國的補貼問題感到擔憂。

中國政府透過一系列措施支持AI企業，例如設立數十億美元的國家投資基金，以及提供能源補助以滿足運算需求。在史密斯做出警告之前，中企在過去2週內發佈了一系列AI模型，這些低成本的AI模型對於發展中國家而言可能具有一定吸引力。

史密斯表示，北京對中國企業的補貼是中國過去顛覆電信市場的基礎，當時國家資金和其他支持成功幫助華為和中興等公司擴張。在這樣的情況下，一些美企消失了，而像愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）這樣的歐洲公司則被迫轉為被動的防守。

史密斯指出，中國華為和阿里巴巴的資料中心遍布世界各地，中國要補貼這些資料中心並不難。史密斯認為，對於其他人來說，必須與之競爭，而且必須擅長與之競爭，並在政府的支持下做到這一點。

據報導，北京去年啟動了規模達600.6億人民幣（約新台幣2762.15億元）的國家AI基金，用於投資早期計畫。從上海到深圳，中國各地的城市都提供了「算力券」，以降低企業租用運算能力的成本。廉價能源是中企的另一個優勢，這些企業正努力構建訓練和運行AI模型所需的高耗能基礎設施。

微軟週三表示，該公司預計在2030年前幫助「全球南方」發展中國家推行AI，其中包括對基礎設施和相關技能培訓的投資。

