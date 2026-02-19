大樂透連槓！初四頭獎飆2億 春節大、小紅包還有732組等你抱回家

大樂透、49樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

〔記者李靚慧／台北報導〕大年初三（2月19日）開獎結果出爐，本期大樂透頭獎無人中獎，頭獎累積獎金1.41億元累入次期，初四（2月20日）頭獎上看2億元。春節加碼獎項的部分，春節大紅包、小紅包分別送出28組和42組，其中有24組為1注獨得100萬元獎金，3組由2注均分，每注各得50萬元，另有1組由5注均分，每注獎金20萬元，合計本期春節大紅包總中獎注數為35注。春節小紅包獎項開出的42組當中，33組為1注獨得10萬元獎金、8組由2注均分，每注各得5萬元，另有1組由3注均分，每注獎金33,333元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數共52注。

另外，春節加碼期間單注獎金提高為1000萬元的今彩539，頭獎開出1注，千萬大獎由臺南市東區的「佰億來彩券行」開出。頭獎保證2億元的威力彩本期頭獎無人中獎，貳獎則是開出3注，每注分得獎金1,826萬元。

台彩統計，至大年初三，大樂透100萬元春節大紅包獎項已送出224組，10萬元的春節小紅包獎項送出324組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為256組和476組，明日（大年初四，2月20日）晚上開獎的大樂透頭獎金額上看2億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號

本期大樂透開出的獎號從小到大依序為20、28、29、31、35和41，特別號06。春節加碼獎項的部分，本期開出的9個春節大紅包獎號從小到大依序為05、12、13、14、23、25、30、36和46，春節小紅包獎號為39。民眾所購買的大樂透只要對中當期9個春節大紅包獎號中的任6個，即對中100萬元的春節大紅包獎項；如對中當期任5個春節大紅包獎號再加上春節小紅包獎號，則對中10萬元的春節小紅包獎項。

今彩539今晚開出的5個獎號分別為08、15、19、25、27。而頭獎保證2億元的威力彩本期開出的第一區獎號為02、03、06、12、23和27，第二區獎號為04。

台彩指出，金馬年的春節加碼活動自2月12日至3月3日元宵節，連續20天每天都開獎，大樂透除了每天都有億元頭獎可以對，還加碼480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項，今彩539則是在加碼期間提高頭獎單注獎金為1千萬元，每天都有億元、千萬元、百萬元和十萬元獎項的中獎機會，歡迎民眾到彩券行試試手氣，還有機會把大獎帶回家。

大樂透大、小紅包開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

威力彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

今彩539、39樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

