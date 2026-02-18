台灣GDP預估7.71％ 韓媒嘆：比南韓高5.71個百分點

南韓《每日經濟新聞》報導，受益於人工智慧熱潮，台灣政府預估今年GDP成長率將達7.71%。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《每日經濟新聞》18日報導，受益於人工智慧（AI）熱潮，台灣政府預估今年的GDP（國內生產總值）成長率將達到7.71%，而南韓政府預測南韓成長率僅2%，兩者相差5.71個百分點。

台灣行政院主計總處日前將今年GDP成長預估上調至7.71%，比去年11月預測的3.54%高出4.17個百分點，並預測今年台灣GDP將超過1兆美元（新台幣31.52兆元），人均GDP將達44181美元（新台幣139.25萬元）。

台灣行政院主計總處1月底公布的最新概估數據顯示，受惠於AI高效能運算與半導體出口強勁，2025年全年實質GDP成長率大幅上修至8.63%，創下2010年以來最高紀錄，顯示出口與民間消費雙引擎帶動經濟高速成長。

與此同時，南韓政府則表示，考慮到美國關稅帶來的不確定性，因此對今年GDP成長率和出口作最保守的預測，預估今年GDP成長率為2%。而國營的韓國開發研究院（KDI）和南韓央行預測今年GDP成長率分別為1.9%和1.8%。國際貨幣基金（IMF）1月則預測，今年南韓GDP成長率為1.9%。

南韓去年人均GDP勉強維持在3.6萬美元，為3年來首度下滑，官方解釋是因為韓元兌美元匯率貶值和GDP成長率過低。根據南韓財政經濟部和南韓央行指出，去年南韓人均GDP為36107美元（新台幣113.8萬元），較2024年下跌0.3%。南韓政府並未預估今年人均GDP數字。

