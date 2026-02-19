微軟研發玻璃儲存技術 資料可保存萬年不壞

微軟科學家研發出一種基於玻璃的雷射寫入技術，號稱能將資料安全保存長達1萬年。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕從個人珍藏的照片、商業文件、醫療紀錄，到國家檔案與科研數據，人類需要長期保存的資訊量正以驚人速度增長。然而，現有的數位儲存媒介如磁帶與硬碟，壽命往往有限，必須定期將資料複製到新載體上。

為了解決這個難題，微軟（Microsoft）科學家研發出一種基於玻璃的雷射寫入技術，號稱能將資料安全保存長達1萬年。

英國「衛報」18日報導，微軟位於英國劍橋的研究團隊在「自然」（Nature）期刊上發表最新成果，他們改良了名為「Silica計畫」（Project Silica）的玻璃儲存技術。該計畫研究總監布萊克（Richard Black）表示，這種技術具有驚人的耐用性與壽命。一旦資料被安全寫入玻璃中，就能保存非常長的一段時間。

這項技術的運作原理，是利用超快光學領域的「飛秒雷射」（femtosecond laser），將數位資料轉化為符號群組，並以極微小的變形（稱為「體素」，voxels）形式，刻錄在玻璃內部。布萊克指出，系統可以在僅2毫米厚的玻璃中，堆疊數百層這樣的體素。

為了提高寫入效率，團隊採用單一雷射脈衝來製作每個體素，並將雷射光束分為4道獨立光束同時寫入，使得紀錄速度可達到每秒6590萬位元（bits）。

研究人員發現，在1塊面積僅12平方公分、厚度2毫米的熔融石英玻璃（fused silica glass）中，竟能儲存高達4.84TB（兆位元組）的資料。根據中國研究人員在同一期刊發表的評論文章，這相當於約200萬本實體書的資訊量。

除了熔融石英，團隊也成功開發出在硼矽酸鹽玻璃（borosilicate glass）上刻錄的技術。這種材質正是知名耐熱玻璃品牌派熱克斯（Pyrex）所使用的材料。布萊克指出，這種材料更為普遍、價格更低廉，也更容易製造。

在讀取資料時，系統會透過自動顯微鏡與相機掃描玻璃，捕捉每一層的影像，再利用機器學習（machine learning）系統進行解碼。研究團隊強調，從寫入、讀取到解碼的所有步驟，均已實現全自動化，操作門檻大幅降低。

實驗數據顯示，這些由雷射造成的微小變形極為穩定，在室溫下可維持超過1萬年不消失。不過，布萊克也坦言，這項技術短期內不太可能進入一般家庭辦公室，其主要應用對象是需要處理海量數據的雲端服務大廠。

愛丁堡大學（University of Edinburgh）數位文化遺產教授泰拉斯（Melissa Terras）對此研究表示肯定。她認為，任何能讓數位資訊長期保存，且載體本身具惰性、無需特殊維護的技術，都令人振奮。

但泰拉斯也警告，這項技術仍面臨實際挑戰，例如未來世代是否仍保有讀取這些玻璃數據所需的指令與硬體設備。此外，大規模部署「Silica計畫」需要鉅額投資。

泰拉斯直言，「我們目前並非處於一個產業界或政界願意斥資建設基礎設施，以滿足後代資訊需求的經濟時刻。」她建議，若真要考量資料保存，眼下的資源應優先用於修復如大英圖書館（British Library）遭網路攻擊後的爛攤子，確保現有格式的資訊能被妥善管理與使用。

