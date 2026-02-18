收購未果 輝達出清手中安謀持股

監管文件顯示，輝達已出清手中全數安謀持股。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據最新公佈的監管文件，輝達（NVIDIA）出售了手中剩餘全部的安謀（Arm）股份，5年前，輝達曾試圖收購這家晶片技術公司，但最終以失敗告終。

《彭博》報導，監管文件顯示，輝達拋售了110萬股安謀股票，以週二的收盤價計算，價值約1.4億美元（約新台幣44.2億元）。這次拋售出現在去年第4季，使輝達持有的安謀股份歸零。

針對報導，輝達拒絕置評，安謀則未回應。

此舉為這兩家公司一段動盪的歷程畫上了句點，輝達在2020年同意以400億美元（約新台幣）收購安謀，這筆交易在當時被認為是晶片產業有史以來規模最大的交易，但這筆交易幾乎立即遭到監管機構和客戶的反對。

安謀的技術是全球大多數先進半導體的基礎，該公司的獨立性被視為是非常重要的資產。

2022年2月，雙方宣佈中止協議，軟銀集團（SoftBank Group）旗下的安謀隨後繼續推進上市計劃，並於2023年9月在那斯達克掛牌。

全球市值龍頭輝達現在已成為整個科技產業的主要投資者，持有英特爾（Intel）、諾基亞（Nokia）、CoreWeave和Synopsys等公司的股票，並承諾會利用其資金加速AI運算的普及應用。

