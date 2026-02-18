美股收盤》科技股反彈 3大指數收高

科技股反彈，週二（17日）美股終場多收高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（17日）美股早盤交易表現疲軟，但隨著科技股從早盤低點反彈，加上金融股提供了支撐，華爾街股市終場多收高。

《路透》報導，標普500指數週二盤中一度下跌1.5％，隨後收復失地，收盤上漲0.5％。輝達（NVIDIA）和蘋果（Apple）的漲幅，抵銷了微軟（Microsoft）和甲骨文（Oracle）的跌幅。

上週，由於投資人擔心AI可能顛覆商業模式，引發了軟體公司、經紀商的拋售潮，導致華爾街3大股指出現11月中旬以來最大的單週跌幅。

Ingalls & Snyder資深投資組合策略師格里斯基（Tim Ghriskey）表示，目前投資人想要投資的領域有很多不同的趨勢，可以在市場中看到這一點，市場波動劇烈，也許不是每天都如此，但確實經常如此。目前市場將目光放在近期表現，AI類投資將會再次受到青睞。

個人消費支出物價指數（PCE）報告將會是本週的關注焦點，以便深入了解通膨情況，以及其對於央行降息軌跡的影響。先前1週公布的消費者通膨數據低於預期，這略為推高了市場對今年降息的預期。

道瓊工業指數上漲32.26點或0.07％，以49533.17點作收。

標準普爾500指數上漲7.05點或0.10％，收6843.22點。

科技股那斯達克指數漲31.72點或0.14％，收22578.39點。

費城半導體指數小幅下跌1.81點或0.02％，收在8136.05點。

