日Q4微弱成長 日銀總裁：高市未對貨幣決策下指導棋

日本Q4經濟成長疲軟，使高市政府面臨考驗。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕日本內閣府16日公佈，去年第4季國內生產毛額（GDP）較前1季成長0.1％，雖勉強避免連續兩季萎縮的技術性衰退，但增幅低於市場預期，隨著生活成本壓力衝擊消費信心與國內需求，使首相高市早苗政府面臨考驗。

日本官方數據顯示，第4季GDP成長雖從前1季的下滑0.7％反彈，但低於路透經濟學家預期的0.4％增幅。以年率而言，第4季季增年率0.2％，遠低於經濟學家預期的成長1.6％，第3季季增年率下修後則萎縮2.6％。

相關數據突顯日本決策者面臨的考驗。在維持多年的超低借貸利率，以及持續的通膨與日圓疲軟下，日本銀行矢言繼續升息、推行貨幣正常化政策。高市政府則在取得國會改選的壓倒性勝利後，正準備透過針對性的公共支出，加強投資，以振興消費與經濟成長。

明治安田生命研究所經濟學家前田和隆（Kazutaka Maeda）指出，16日的數據顯示「日本的復甦動能不是非常強勁，我們希望驅動成長的消費、資本支出與出口不如預期強勁」。

成長動能意外疲軟將使投資人對高市選戰時提出的暫停消費稅承諾抱持警戒，此前該議題引發日本市場動盪，投資人憂心債務負擔居已開發國家最重的日本，財政將加劇惡化。

凱投宏觀亞太區主管提利安特（Marcel Thieliant）認為，「事實上，疲軟的經濟活動增加高市不僅推進暫停食品消費稅的機率，也可能在4月開始的本財政年上半年就實施補充預算」。

日本銀行總裁植田和男與高市早苗16日下午舉行日本國會改選以來的首次會面。市場臆測，疲軟的日圓推升生活成本，日銀可能最快3月或4月升息。

植田在會後表示，「雙方就經濟與金融發展交換意見」，他說，首相並沒有對貨幣政策提出任何具體要求。至於在日銀的升息立場上，他是否取得首相認同？植田說，「對於討論細節無可奉告」。

兩人去年11月的會談為日銀12月升息奠定基礎。而這次會議舉行的時機，正值市場普遍認為高市將反對日銀提早升息之際，日圓16日下跌約0.4％報153.28元兌1美元。

