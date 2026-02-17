中國未富先老1》人均GDP個位數減速 出生人口雙位數崩跌

〔記者高嘉和/綜合報導〕中國不到10年少掉千萬新生兒，從「高齡化社會」進入「高齡社會」僅21年，較美、日、台灣都快，陷入未富先老困境外；對比人均GDP（國內生產毛額）年增率僅個位數、但出生人口卻以雙位數崩跌，這種雙重下跌趨勢，中國恐將難逃開發中國家的「中等收入陷阱」。

提前生不如死 難逃中等收入陷阱

中國社科院人口與勞動經濟研究所2019年發佈的「人口與勞動綠皮書」預估，中國人口2029年後出現負成長；另中國「國家人口發展規劃」則預測2031年才開始負成長。但卻是提前在2022年就轉為「生不如死（出生人口低於死亡人口）」。

另中國人民銀行2021年發布有關人口的工作論文，對比美、日等已開發國家從「高齡化社會」（65歲以上人口達7%）進入「高齡社會」（14%）花了72年、24年，中國預估到2022年進入高齡社會、約花22年；但結果是報告當年就進入高齡社會、只花了21年。

南韓、新加坡雖比中國還快，但其進入高齡社會時的人均所得分別逾3.1萬及6.5萬美元，而中國進入高齡社會的人均所得僅1.2萬美元。就算對比我國，台灣是在1993年進入高齡化社會、當時人均所得逾1.1萬美元，在2018年進入高齡社會、人均所得逾2.5萬美元，中國陷入了「未富先老」困境。

中共變有錢 中國人卻不想生

在已開發國家或亞洲四小龍，雖然人均GDP增加，常伴隨著生育率下滑，但中國2025年人均GDP僅增加約3%，但出生人口卻暴跌17%，凸顯中國社會還沒積累足夠財富來應對加速到來的老化社會，養老與醫療支出將在未來侵蝕人均GDP的成長。

其中2021年是中國近幾年來人均GDP百分比雙位數成長的一年，部分原因是疫情後的全球供應鏈緊張，但同年出生人口卻下跌11.6%，「中共變有錢了」與「中國年輕人生孩」是兩回事，經濟果實並未有效分配到支持育齡家庭。

