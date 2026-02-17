中國未富先老2》 新生兒、勞參率雙塌 世界工廠崩潰中

〔記者高嘉和/綜合報導〕2025年中國出生人口崩跌至792萬人，不僅年大減17%、也創下1949年所謂中共「建政」以來新低，更是連續第4年「生不如死」，且勞動參與率同步下滑，從1990年代的8成已跌破65%的新低；中國年輕人不願生、也越來越多選擇「躺平」，「世界工廠」地位正加速崩潰中。

中國出生人口 跌回乾隆三年

根據中國國家統計局最新數據，2025年出生人口僅792萬人，較2024年的954萬人大幅縮減約17%，而死亡人口達1131萬人，人口年減339萬人，自然增長率達千分之負2.41，面臨14億人口保衛戰；另16-59歲工作年齡人口僅剩8.5億人，占總人口比重持續下降，意味著中國社會扶養比（老幼人口除以勞動力人口）壓力快速攀升，對未來經濟動能構成壓力。

請繼續往下閱讀...

根據BBC報導，2007年初，中國人口計劃生育委員會發布一份300多位專家、歷時2年完成的《國家人口發展戰略研究報告》，預估中國人口將在2033年前後達到15億人高峰，但如今卻是大減近億人；美國威斯康星大學麥迪遜分校研究員易富賢形容，「中國的出生人口已經跌回乾隆三年的水平。」

不生與躺平 中國年輕人共識

另國際勞工組織（ILO）估計，中國勞動參與率從1990年代「改革開放」後的近80%，近年來已跌破65%新低，且近五年來隨著出生人口崩跌、勞參率同步下跌，「不生與躺平幾乎成為中國年輕人最大共識」。

出生人口與勞參率大跌，將逐漸裂解中國的「世界工廠」地位。2021年中國出口人口面臨千萬保衛戰、僅剩1062萬人，當年製造業PMI均值還維持在50.5%的榮枯線上，自此出生人口一路下跌、PMI始終在榮枯線掙扎，尤其是「從業人員指數」更長期低於50%。

而當2025年出生的這批人口（僅約792萬）在18年後（約2043年）進入勞動力市場時，工廠將面臨極度嚴峻的「招工困難」，也將拖累「從業人員指數」與PMI分項的「新訂單指數」、「供應商配送時間」等，中國製造業PMI低迷將成為新常態。

相關新聞請見

中國未富先老1》人均GDP個位數減速 出生人口雙位數崩跌

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法