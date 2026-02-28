LTN經濟通》里程焦慮有解？電動車革命性創新

電動車在行駛中無線充電，成為受關注的技術之一。示意圖。（歐新資料照）

續航力是電動車致命傷

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球淨零排放目標推進，電動車市場快速成長，但消費端的現實挑戰也逐漸浮現。除了車價仍偏高之外，電池成本、充電時間與續航里程焦慮，始終是消費者最在意的關鍵問題。尤其在長途行駛或臨時外出時，若電量不足，往往必須額外規劃充電站位置與等待時間，影響整體用車便利性。

這種對續航的不安，被稱為「里程焦慮」（range anxiety）。傳統解方多半是增加電池容量，但更大的電池意味著更高成本、更重車身與更長充電時間，未必真正改善使用體驗。同時，電池衰減問題也影響二手車市場信心，使部分消費者對電動車保值性抱持觀望態度。

在這樣的背景下，「行駛中充電」（Dynamic Wireless Charging 或 Dynamic Wireless Power Transfer, DWPT）逐漸成為科技與產業界高度關注的突破方向。其核心概念，是讓車輛在行駛途中透過道路下方的供電線圈進行無線補電，不必完全依賴固定式充電站，實現「邊開邊充」的新型交通模式。

電動車在行駛中無線充電技術，希望能實現不依賴固定充電站、減少停等時間的邊行邊充模式。示意圖。（彭博資料照）

日本發展行進中無線充電技術

日本是積極推動該技術的國家之一。學者藤本博志提出構想，透過在道路埋設電磁線圈，使車輛底盤接收線圈在行駛中取得電力，藉此降低對大型電池的依賴，從源頭緩解成本與續航壓力。這並非紙上談兵。2025年7月18日，大成建設宣布，成功為時速60公里行駛中的電動車提供最大10kW的連續無線充電，標誌著動態供電技術邁入工程實證階段。

歐洲方面也有實際進展。法國「Charge As You Drive」計畫在巴黎近郊A10高速公路建置約1.5公里示範路段，測試顯示，行駛過程中可穩定提供平均200千瓦以上電力，瞬間功率甚至達300千瓦，幾乎等同於Tesla超級充電站的等級。更重要的是，該系統可同時支援乘用車、巴士與重型卡車，顯示高速動態充電具備商業運輸潛力。

美國亦積極投入研發。Purdue University與印第安那州交通部合作，在U.S. Highway 52與U.S. Highway 231路段進行測試，成功為時速約104公里的重型電動卡車提供約190千瓦動態無線充電。研究團隊指出，若能在主要幹道部署此類系統，可大幅降低長途電動運輸對超大容量電池的依賴。

外媒報導，由於充電樁數量與分布不均，加上建設成本高昂，許多國家仍面臨基礎設施落後於EV 市場增速的困境。示意圖。（彭博資料照）

道路充電投資成本極高

汽車產業方面，Stellantis建置約1.05公里DWPT測試道路，驗證高速移動補電可行性；Hyundai亦針對崎嶇路面無線充電技術提出專利與測試方案。全球車廠顯然已將動態充電納入未來技術布局。

儘管前景看好，挑戰仍然巨大。首先是基礎建設成本。要在公路埋設線圈、建構供電網絡並整合智慧交通系統，初期投資極高。其次是標準化問題，若各國與車廠採用不同技術規格，將形成系統碎片化，阻礙全球部署。再者，動態充電效率會受車速、車底高度與線圈對準程度影響，如何在真實交通流中維持穩定高效率傳輸，是技術成熟的關鍵。

此外，動態供電若大規模推行，也必須與智慧電網深度整合，避免尖峰時段對電網造成過載風險。換言之，這不僅是交通工程問題，更涉及能源管理與國家級基礎建設升級。

如何在實際交通流中穩定、高效率地傳輸能量，是技術進一步發展的必修課題。示意圖。（彭博資料照）

電動車不再需長時間車充電

然而，相較於傳統「停車充電」模式，行駛中充電更貼近燃油車加油的使用邏輯，不需長時間等待，也不再被單次續航距離綁住。一旦技術成熟並形成標準，電動車或可朝「小電池、低成本、高效率」方向發展，徹底改變產業結構。

從全球多國的試點成果來看，動態無線充電已從概念驗證邁向實際工程測試階段。未來能否大規模落地，關鍵在於成本下降、標準整合與能源系統協調。若這些難題逐步克服，它將不只是解決里程焦慮的工具，更可能成為智慧交通與零碳運輸體系的核心基礎設施，推動電動車真正完成全面轉型。

全球多地也已有實證計畫驗證動態無線充電技術的可行性。（彭博資料照）

