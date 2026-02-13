涉及幫中國女子洗錢逾7400萬 LV荷蘭分公司被抓包

Louis Vuitton 荷蘭分公司被控幫中國籍女子洗錢，遭開罰。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕奢侈品巨頭路易威登（Louis Vuitton）的荷蘭分公司被控幫中國籍女子洗錢超過200萬歐元（約台幣7440萬），遭荷蘭檢察機關開罰50萬歐元（約台幣1860萬）。

中媒財新13日報導，荷蘭檢察院2月12日公告稱，路易威登荷蘭公司（Louis Vuitton BV）因未能有效履行客戶身分識別義務，違反《防止洗錢和資助恐怖主義法》（Wwft）。檢方指控，該公司在一段時間內，對多次使用大額現金購物的客戶未盡到充分核查責任。

根據調查，本案核心人物是Bei W.的36歲中國籍女子。檢方指控其在2021年8月至2023年2月期間，透過在LV荷蘭多家門市購物，洗錢超過200萬歐元（約台幣7440萬）。該女子被指從一個已定罪的個人獲得大量犯罪所得資金，並在LV門市消費，隨後將所購商品寄到中國和香港。

報導說，為規避監管，Bei W.使用不同的姓名和電子信箱註冊LV會員，每次現金支付金額均控制在1萬歐元（約台幣37.2萬）以下，以避開當時的法定交易申報門檻。她將購得的奢侈品透過紙箱郵寄至中國轉售。這種俗稱「代購」的模式，實質上是將黑錢透過購買實體資產並跨境轉售的方式，偽裝成合法的跨境貿易收入，從而達到洗錢目的。

檢方掌握聊天記錄、購物發票和監視器等證據，Bei W.住所內曾發現多箱待運至中國的奢侈品。此案牽涉到LV內部員工，一名曾在該公司任職的男性銷售員被指向Bei W.通風報信，告知新到貨的高價包包訊息，甚至在其月度消費接近報告閾值時發出警告，協助Bei W.持續規避LV公司內部監控。

