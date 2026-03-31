汽車關稅是否全面調降？財部最新回應曝光

財政部表示，汽車關稅是否全面調降，將與經濟部共同研議。（資料照，記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會明天將召開公聽會，討論汽車及汽車零組件關稅是否免除等，國發會報告指出，台美對等貿易協定（ART）若順利通過施行，美國進口小客車將降至零關稅，且取消進口數量限制；至於非美系進口車與汽車零組件是否免除關稅，尊重經濟部通盤考量。財政部也表示，汽車關稅是否全面調降，將與經濟部共同研議；至於引擎、汽缸、等13項汽車零組件是否免關稅，已函請經濟部研提稅式支出評估報告。

國發會指出，依據2月簽署的ART，未來如順利通過施行，自美國進口小客車將降至零關稅，且取消進口數量限制，但仍將確保美規車安全、耗能、污染、噪音合規後才能上市銷售，保障消費者權益。針對非美系進口車與汽車零組件，是否修改「海關進口稅則」以免除進口關稅，尊重產業主管機關經濟部的通盤考量。

請繼續往下閱讀...

財政部表示，台灣區車輛工業同業公會2月26日行文經濟部，針對引擎、汽缸、化油器、噴油嘴、離合器及安全氣囊等13項汽車零組件，為國內無產製貨品，建議將其進口關稅調降至免稅，經濟部3月11日函請財政部研議可行性，財政部已於3月20日函請經濟部就產業主管機關立場，研提稅式支出評估報告。

據指出，針對上述13項汽車零組件關稅，如果經濟部的稅式支出評估報告認為可以調降，財政部將會同意降稅，因為屬於自發性降稅，依照世界貿易組織（WTO）最惠國待遇原則，將一體適用於所有WTO會員國。

另，財政部指出，目前汽車關稅依我國2002年加入WTO的關稅減讓承諾訂定，入會第1年稅率調降至29%，並分10年逐年調降至17.5%，稅率維持至今。由於關稅稅率涉及產業發展問題，未來我國是否調降汽車關稅，將與經濟部共同研議。

至於使用牌照稅，財政部表示，已修法延長授權地方政府得對電動車免徵使用牌照稅至2030年，目前各縣市均免徵電動車使用牌照稅，截至今年2月，免徵車輛12萬9281輛、免徵金額127億元。 對於是否以「碳排量」為使用牌照稅計徵標準，財政部表示，尚需跨機關及地方政府通盤考量。

財政部說明，目前油車及電動車分別按排氣量及馬力數計徵使用牌照稅，其他課徵類似我國使用牌照稅稅目的國家，例如日本自動車稅、韓國汽車稅、新加坡道路稅，有以排氣量（燃油車）及馬達最大馬力數（電動車）為計徵標準，我國現行計徵標準與國際作法尚屬一致；且現行各地方稅稽徵機關依車籍資料課徵使用牌照稅，但車籍資料尚無碳排量登載，若改以碳排量做為計徵基準，尚須建立合理計算方式（如以碳排量乘以行駛里程數），以推估車輛整體碳排量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法