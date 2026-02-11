Tesla全台最大V4超級充電站啟用 限時3天免費充電

Tesla今天啟用V4第4代超級充電站「台北大巨蛋」站，共有18支V4超級充電座，為全台最大超級充電站，位於台北大巨蛋地下一樓，開幕期間連續3日限時推出Tesla車主免費充電活動。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕Tesla今天啟用V4第4代超級充電站「台北大巨蛋」站，共有18支V4超級充電座，為全台最大超級充電站，位於台北大巨蛋地下一樓，開幕期間連續3日限時推出Tesla車主免費充電活動。

V4第4代超級充電座具有全新的外觀設計與充電體驗，採用更簡潔並具未來感的設計語彙，搭配全新升級、長度增加的充電槍線，進一步提升車主使用便利性與效率。

台北大巨蛋站全數為V4超級充電座，Tesla 超級充電站專為跨縣市通勤移動、長途旅行設計，能在短時間內高效充電，現在台販售車款僅需充電5分鐘即可補充最高120公里續航里程、充15分鐘則可達超過300公里續航。

台北大巨蛋超級充電站現在無需停車費即可進入充電，為台北市民與通勤、駕車至台北市區的 Tesla 車主提供方便的充電點位。

適逢台灣第700支超級充電座落成，今天同步揭幕台灣專屬的特別版設計，以連綿的山脈等高線意象搭配第700座金屬銘牌，代表Tesla在台持續建構完整充電網絡的承諾。

台灣Tesla 總經理詹依宛表示，隨台北大巨蛋超級充電站開幕，現全台合計已達115站，超充網絡涵蓋超過全台 70% 人口，並計畫將於 2026 年達成全台 125站的佈建，從2022年至今超充站數已翻倍成長。

慶祝開幕，Tesla 推出限時充電免費活動，邀請車主於2 月11日至13日前往台北大巨蛋超級充電站，凡車主於個人社群媒體拍照、打卡並標記 Tesla Taiwan，即可享有充電免費。

2026年也即將有更多V4 超級充電站點在台開放，服務突破7萬人大關的台灣Tesla車主，透過產品進化與充電網路密度提升，Tesla正穩步推進台灣電動車充電基礎建設與便利性。

Tesla 亦在全台裝設超過1,200支目的地充電座，設點於各商場、機關、停車場，每小時充電可補充達60公里以上續航里程，站點皆可於Tesla車內螢幕或手機 Tesla App 查看導航，在前往購物、用餐、臨停期間輕鬆充電。

多數Tesla 車主亦選擇於購車時同步安裝家用壁掛式充電座，在家為電動車充電最為方便實惠，每日返家充電，隔日即可滿電出門，也能在非尖峰時段享受低廉的充電費用。

