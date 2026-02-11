日東紡在台擴充T-Glass 產能 福隆玻纖公司供應鏈啟動

日東紡集團電子材料事業本部長林寿信、嘉義縣長翁章梁等人今完成鏡開儀式祈福。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕全球AI伺服器爆發性成長，晶片封裝過程中的「翹曲」問題，仰賴擁有超低熱膨脹特性的「特殊玻璃 T-Glass」解決，也讓T-Glass供應需求暴增，市占率達9成的日東紡集團在旗下子公司、嘉縣福隆玻璃纖維股份有限公司，引進最高端技術增設T-Glass生產線，今舉行T-Glass量產典禮，宣布在台供應鏈正式啟動，也見證強化台灣半導體供應鏈地位的重要里程碑。

T-Glass量產典禮今在民雄工業區福隆公司舉行，日東紡集團電子材料事業本部長林寿信攜手福隆公司董事長川崎哲哉主持，2人與嘉義縣長翁章梁、經濟部投資促進司副司長呂貞慧、立委蔡易餘、義雲會會友等人，用木槌敲開圓形酒桶蓋子，完成鏡開儀式祈福。

請繼續往下閱讀...

日東紡旗下子公司福隆玻璃纖維股份有限公司，正式T-Glass量產。（記者王善嬿攝）

林寿信說，他曾在2019年到2022年擔任福隆公司董事長，當時新建第二工廠，正值Covid-19疫情、困難重重，感謝經濟部、嘉義縣政府與民雄鄉居民等多方支持，才順利新建啟動工廠，這次增設T-Glass生產線也受政府、各界的支持與協助。

林寿信表示，2021年新廠開幕因為市場低迷、起步艱辛，當時沒想到這間工廠會發展迅速、成為集團的驅動力；工程擴張伴隨生產流程建立、人員增加、新技術學習，盼與員工團結一心，創造出世界第一的產品。

林寿信說，福隆公司量產的T-Glass，是具備超低熱膨脹與高彈性特性的玻璃纖維紗，能有效抵銷熱應力，防止封裝翹曲，確保訊號連結的可靠性，是目前業界公認防止翹曲的最佳解決方案，日東紡在 T-Glass 領域擁有全球超過9成市佔率，因應市場需求，除了日本，在台灣唯一生產 T-Glass 就在嘉縣福隆公司，藉此擴充產能。

翁章梁表示，福隆公司是日東紡集團子公司，至今投資近百億元，增加產能也增加就業機會，希望他們未來持續投資、促進嘉義縣發展。

嘉義縣長翁章梁等人今見證福隆公司量產T-Glass。（記者王善嬿攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法