比製程還比資源？字節AI晶片轉單三星 傳下單籌碼要「這產品」

外媒揭，字節跳動傳找三星代工AI晶片，背後盤算全曝光。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球科技巨頭紛紛自研AI晶片，以降低對輝達的依賴，包括Google、Amazon 以及 Microsoft。對中國科技企業而言，美國出口管制更增添自研晶片的緊迫性。市場傳出，中國字節跳動傳出正與三星電子洽談製造自家AI晶片，加速打造先進處理器供應鏈，試圖在全球AI競賽中掌握更多主動權。

據《路透》引述2名知情人士透露，字節跳動正在開發一款專為AI推理任務設計的晶片，並與三星電子商討代工事宜。值得注意的是，此次談判的一大關鍵，在於記憶體晶片供應，若三星能同時提供關鍵記憶體資源，這項合作將更具戰略價值。

請繼續往下閱讀...

據報導，字節跳動目標是在今年3月底前取得樣品晶片，今年預計至少生產10萬顆，未來可能逐步擴產至35萬顆。消息人士指出，隨著全球AI基礎設施建設加速，顯示高階記憶體晶片供給極度吃緊。

事實上，字節跳動布局自家晶片並非臨時起意。早在2022年便大舉招募晶片相關人才。《路透》曾報導，字節跳動與博通（Broadcom）合作開發先進AI處理器，原計畫交由台積電代工。

據報導，字節跳動尚未正式推出自家AI晶片，但中國競爭對手已搶先一步；其中，阿里巴巴（Alibaba）上月發表了用於大規模AI運算的「真武」晶片；百度（Baidu）則已對外銷售晶片，並計畫將旗下昆侖芯分拆上市。

據悉，這項代號「SeedChip」的專案，是字節跳動全面押注AI戰略的一環。字節跳動在2023年成立AI模型研發團隊Seed，並將大語言模型與相關應用視為未來業務核心，涵蓋短影音、電商與企業雲服務。

知情人士透露，字節跳動今年 AI 相關採購預算將超過1600億人民幣（約7274.4億元），其中逾半用於採購輝達晶片（包括H200），同時推進自研晶片計畫。

據報導，在今年1月的全員大會上，負責Doubao聊天機器人及海外版本Dola的高管趙祺表示，AI投資將惠及所有業務部門。雖然他承認公司模型仍落後於OpenAI等全球領先者，但強調今年將持續加碼AI發展。

分析師指出，從晶片到模型，字節跳動正在試圖補齊算力與技術短板，也反映出全球AI競爭已進入「自給自足」的新階段。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法