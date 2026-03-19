LTN經濟通》稀土儲量全球第二 西方對抗中國秘寶

巴西擁有全球第二大稀土儲量。（示意圖，路透）

巴西稀土長期未被充份利用

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球科技競爭與能源轉型加速，稀土資源的重要性正迅速攀升，而南美洲的巴西，正從傳統鐵礦與農業大國，轉型為全球關鍵礦產版圖中的新焦點。《金融時報》指出，巴西擁有全球第二大稀土儲量，卻長期未被充分開發，在美中科技戰與供應鏈重組背景下，這些資源正成為地緣政治與產業戰略中的重要籌碼。

長期以來，全球稀土供應鏈高度集中於中國，從開採、精煉到磁性材料製造幾乎一手包辦，使電動車、風力發電、軍事雷達與精準導引武器等產業皆面臨單一來源風險。當華府對中國採取關稅與科技限制措施後，美方開始積極尋找替代供應來源。《紐約時報》報導，美國總統川普已啟動關鍵礦產儲備「金庫計畫」，希望仿效戰略石油儲備模式，確保關鍵材料供應安全，而巴西被視為最具潛力的合作對象之一。

請繼續往下閱讀...

巴西擁有大量未開發的稀土礦藏，但缺乏成熟的精煉技術與工業生態。（資料照，美聯社）

魯拉政府希望引進西方資金與技術

從資源面來看，巴西擁有約2100萬噸稀土儲量，占全球比重約23%，僅次於中國，但產量卻僅約80噸，顯示其開發程度遠遠落後於資源潛力。這種「資源豐富、產量不足」的結構，使巴西在全球供應鏈中仍停留於原料輸出角色，難以取得更高附加價值。其關鍵瓶頸在於精煉與分離技術不足，以及產業鏈尚未成熟。

事實上，稀土真正的價值並不在礦石本身，而在後段的提煉與材料加工。高純度稀土氧化物與磁性材料的製程技術門檻極高，需長期研發與環境治理經驗，這也是中國能建立競爭優勢的核心原因。相較之下，巴西礦業法規複雜、基礎設施不足，再加上開採與加工成本約為中國的三倍，使外資投資態度趨於審慎。

然而，地緣政治變化正在改寫這一局面。隨著美國與巴西外交關係回暖，魯拉政府逐漸將稀土視為戰略資產，希望透過與西方合作引入資金與技術，建立本土精煉能力，而非僅出口原礦。美方已對巴西唯一運營中的Serra Verde稀土礦投入超過5億美元，顯示其確保供應鏈多元化的決心。

巴西的礦業法規複雜繁瑣。（資料照，彭博）

歐盟正與巴西洽談稀土、鎳與鋰等投資合作

除了美國，歐盟也積極布局。歐盟執委會主席馮德萊恩曾公開表示，歐盟正與巴西洽談關鍵原材料投資合作，涵蓋稀土、鎳與鋰等戰略資源。這使巴西在中、美、歐三方角力中取得罕見的戰略地位，成為供應鏈重組過程中的重要「平衡者」。

對巴西而言，機會與挑戰並存。若能成功建立完整的採礦、分離與材料加工體系，將可從原料出口國升級為高附加價值供應鏈節點；但若政策、環保與社會共識未能同步跟進，則可能錯失這波產業升級契機。此外，交通、港口與電力等基礎設施仍待強化，否則難以支撐大規模開採與精煉需求。

美國、中國與歐盟三大經濟體，皆爭相取得這些對21世紀科技至關重要的礦產資源。（資料照，彭博）

稀土是科技霸權與國家安全的延伸戰場

從全球視角觀察，稀土早已不只是礦業議題，而是科技霸權與國家安全的延伸戰場。電動車、AI伺服器與國防工業對稀土依賴日益加深，使供應鏈安全成為各國核心政策目標。巴西憑藉龐大儲量與相對穩定的政治環境，正逐步被定位為「去中化」供應鏈的重要支柱。

未來關鍵，在於巴西能否突破技術與投資瓶頸，將資源優勢轉化為產業優勢。一旦成功建立本土精煉與材料產業，其在全球關鍵礦產版圖中的地位將顯著提升，甚至改變長期由中國主導的市場格局。在新能源與高科技競逐的時代，巴西稀土不僅是礦產資源，更是一張足以影響國際政治與產業秩序的戰略王牌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法