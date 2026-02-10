兆豐銀統籌主辦正隆2.3億美元聯貸 力助平陽廠邁向百萬噸級低碳造紙基地

兆豐銀行統籌主辦正隆平陽1.04兆越盾暨1.9億美元聯貸案，由兆豐銀行總經理黃永貞（左2）、副總經理陳建中（左1），正隆公司總經理張清標（右2）、財務處協理楊坤洺（右1）合影。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐銀行今（10）日宣布，統籌主辦工紙龍頭正隆（1904）越南子公司「正隆平陽造紙公司」平陽造紙廠第3期擴建5年期聯合授信案。該聯貸案總金額為1.04兆越盾及1.9億美元，合計約2.3億美元，主要為償還前期聯貸及支應第3期建廠與設備採購，力助正隆打造「百萬噸級、低碳綠能、全循環」國際造紙基地，最終認購金額為原訂規模的2.17倍，展現銀行團對正隆營運前景的信心。

正隆為國內工業用紙及紙器的領導廠商，名列全球百大紙業公司。兆豐銀行指出，兆豐銀行長期深耕新南向市場，已於越南設有胡志明市分行及海防代表處，自正隆平陽廠設立初期，該行即扮演支持海外布局的關鍵推手角色，與正隆往來關係深厚。

正隆於2015年前瞻性投資越南，打造佔地近80公頃、分5期規劃開發的智慧造紙基地；2016年首期建廠、2020年至2021年擴建，至本次聯貸案，均由兆豐銀行統籌主辦。此次的聯貸案，主要支應第3期工程，預計2026年上半年投產，屆時正隆於越南的工業用紙年產能將由70萬噸躍升至100萬噸，成為當地百萬噸級國際造紙廠，提升正隆的營運動能與低碳製造競爭優勢。

