保瑞1月營收不如預期 預估首季底營運落底

保瑞1月營收不如預期，該公司預估首季底將迎來營運反轉。圖為保瑞董事長盛保熙。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕保瑞藥業（6472）公告1月自結合併營收11.4億元，月減31%、年減30.2%，表現低於市場預期。不過保瑞強調，單月營收下滑主因來自短期、非結構性因素，並不影響全年營運基本面與中長期成長趨勢，隨著多項關鍵變數逐步消化，今年第一季底有望迎來營運反轉。

保瑞指出，1月營收走弱，主要受兩大因素影響。其一為旗下美國馬里蘭州針劑廠自1月下旬起進入為期3至4週的年度例行檢修，對單月營收形成壓力；其二則是全球銷售業務中，胃食道逆流學名藥DLS因經銷商客戶持續觀望競爭對手價格走勢，影響短期出貨動能。

保瑞表示，以目前掌握的訂單與客戶排程來看，第一季底可望成為營運反轉的起點。公司將全力推進旗下Upsher-Smith新產品上市進度，相關品項已完成前期開發與法規準備，後續放量有助於挹注明顯營收貢獻；同時，馬里蘭州針劑廠在完成年度檢修後，既有訂單可望加速出貨。

