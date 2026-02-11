LTN經濟通》台版「鐵穹」讓中國極度不安的合作案

以色列長年被視為區域內最具科技實力與創新能量的國家。（美聯社資料照）

台灣與以色列強化科技、經貿與安全合作

〔財經頻道／綜合報導〕在長期動盪的中東局勢中，以色列始終被視為區域內科技實力最強、研發密度最高的國家之一。從資安、半導體、軍工、農業科技到人工智慧，以色列在國家安全高度壓力下，發展出獨特且高度實戰導向的創新體系，在全球科技與防衛產業中占有重要地位。

近年來，鮮少被外界注意的是，台灣與以色列之間的互動正悄然升溫，雖然雙方並無正式外交關係，但在科技、經貿與安全層面，已逐步建立起實質且互補的合作網絡。

台灣總統賴清德於2025年10月在公開場合曾指出，以色列在國家防衛上的經驗值得台灣借鏡。他以《聖經》中大衛對抗巨人的故事作為比喻，強調小國在強權威脅下，仍可透過科技與策略維持防衛韌性。當時賴清德也提及，台灣可思考類似以色列「鐵穹」系統的防空概念，發展被外界稱為「T-Dome」的空防構想，顯示台灣在防衛思維上，正密切關注以色列模式。

儘管台以並無邦交，但雙方高層互動已開始浮上檯面。去年《路透社》報導指出，台灣外交部次長吳志中曾低調訪問以色列，消息人士透露，此行重點涉及防務與安全議題。這類非公開但高層層級的接觸，被視為台以關係深化的重要指標，也反映雙方在安全與戰略層面已建立一定程度的默契性溝通。

台灣與以色列之間的關係，近年正悄然升溫。（美聯資料照）

外交部次長吳志中低調訪以

台灣媒體分析，吳志中訪以的時機，正值台灣加速強化防空與反飛彈能力、尋求先進技術交流之際，因而被外界解讀為台以安全合作的重要訊號。

然而，這種互動也迅速引發北京高度警戒。中國對於台灣與以色列任何形式的官方或實質接觸，皆表達強烈不滿。外媒引述中共駐以色列使館聲明指出，中方堅稱「一個中國原則」是國際社會共識，並批評台灣官員與以色列接觸「嚴重違反」該原則，將台灣問題視為不可觸碰的「核心利益」紅線。

此外，外媒也披露，北京曾就以色列國會議員支持台灣參與國際組織等行為，向以方提出正式抗議，警告相關舉動恐損害中以關係。隨著台以互動層級提高，中國對以色列的外交壓力亦明顯升高。

中國認為台灣與以色列的軍事合作是對其內政的公然干涉。（美聯社資料照）

中國試圖滲透以軍事設施體系

今年更有外媒揭露，中國疑似透過其在特拉維夫建立的情報與關係網絡，試圖滲透以色列軍事與關鍵基礎設施體系，以反制以色列在台灣防空技術與國際政治議題上的動向。相關報導指出，這不僅導致中以在2026年初因台灣軍事援助問題關係緊張，也促使北京進一步加強與伊朗的軍事合作，形成更複雜的區域對抗結構。

在經貿與人才層面，北京也被指採取「反向人才流失」策略，大量撤回在以色列的中國科研人員，並關閉部分經貿與學術機構，被視為對台以關係升溫的戰略性反制。

分析人士指出，台灣與以色列的靠近，並非單純出於地緣政治算計。雙方同樣身處高度安全壓力環境，且皆為民主制度國家，在價值觀與安全困境上具高度共鳴。以色列智庫曾公開表示，支持台灣是基於對其民主制度與自我防衛決心的認同，而台灣則將以色列視為在科技防衛與民主韌性上具有高度參考價值的夥伴。

此外，台灣也透過學術交流、科技合作、議會友台組織等多元管道深化與以色列的非正式互動，這類「低調外交」策略，有助於提升台灣國際能見度與實質支持。

國際分析普遍認為，台以關係的升溫，已不再只是象徵性的友好姿態，而是逐步延伸至安全與戰略層面的實質合作，也因此成為中東局勢、台海安全與大國角力交會下的新敏感節點。未來台以互動如何在合作深化與地緣政治風險之間取得平衡，將持續牽動區域安全與國際關注。

