宏泰集團砸86.04億元 標下台北101大樓15％股權

〔記者吳欣恬／台北報導〕中央存保今標售中聯信託投資公司持有的台北金融大樓（台北101）股權，最後由宏泰集團旗下呈達投資及宏泰人壽得標，得標金額為每股38.72元，總金額約86.04億元。不過前提是現有股東股東放棄行使優先承購權，此交易才能順利完成。

本次為台北101股權罕見之公開標售，根據中央存保發布的《中聯信託投資公司持有之台北金融大樓公司股權公開標售結果公告》，本次標售案共吸引6組投資人投標。最終由宏泰集團旗下的宏泰人壽與呈達投資勝出，得標股數為2億2220萬5095股，約占台北101股權15.1％，為中聯信託釋出的全數持股。

中央存保指出，該公司委託資誠普華財顧公開標售中聯信託公司持有的台北金融大樓公司股權，已於2月10日上午12時決標，標售結果計收到6個標單，最後由呈達投資和宏泰人壽以每股38.72元、總金額約86.04億元得標。

本次標售底價定為每股38.7元（參考去年公股買回伊藤忠持股之價格）。而宏泰集團最終以38.72元得標，溢價金額僅2分錢，溢價率低至 0.05％。

中央存保公告指出，將於明（11日）正式通知台北101的現有股東（優先承購權人），現有股東必須在3月5日下午5時前回覆是否行使優先承購權。如果現有股東放棄行使權利，或未在期限內簽約付款，宏泰集團才能正式成為台北101的大股東。

