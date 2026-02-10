宏泰集團接近底價得標 還得過現有股東優先承購權這關

中央存保10日標售中聯信託投資公司持有的台北金融大樓（台北101）股權，由宏泰集團旗下呈達投資及宏泰人壽得標，以每股38.72元，總金額約86.04億元標下。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕中央存保10日標售中聯信託投資公司持有的台北金融大樓（台北101）股權，由宏泰集團旗下呈達投資及宏泰人壽得標，以每股38.72元，總金額約86.04億元標下。

本次為台北101股權公開標售，標售普通股計2億2,220萬5,095股，約占台北101股權15.1％，公告底價為每股新台幣38.7元。委託資誠普華財顧公開標售中聯信託公司持有的台北金融大樓公司股權，共收到6份標單，已於今天中午12時決標。由呈達投資及宏泰人壽，以每股38.72元、總金額約86.04億元得標，幾乎是貼近底價。

請繼續往下閱讀...

但這筆交易尚未完全塵埃落定，中央存保公告指出，將於明（11）日正式通知台北101的現有股東（優先承購權人），現有股東必須在3月5日下午5時前回覆是否行使優先承購權。

若現有股東放棄行使權利，或未在期限內簽約付款，宏泰集團才能正式成為台北101的新任大股東。

台北101股權結構中，泛公股陣營占逾7成，包括兆豐、中華電信、第一、華南、證交所等，中聯信託15.17%，剛完成標售開標，另霖園集團也是是台北101的創始股東之一，多年來持股比例約7.73%相對穩定。雖然不是控股股東，但在董事會中仍占有一席之地霖園集團持有7.73%。

相關新聞請見

宏泰集團砸86.04億元 標下台北101大樓15％股權

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法