至少可跑10年！專家點名這4款2026年式「可靠耐操」車 Honda、Toyota上榜

〔財經頻道／綜合報導〕對許多購車者而言，可靠性與安全性同等重要，因為它會影響長期用車成本、便利性和轉售價值，然而，並非每個品牌都擁有眾多經久耐用的車款，如果您打算購買2026年式的汽車，專家表示，Honda CR-V、Toyota Sienna等4款車，可靠耐操，至少可跑10年。

《GOBankingRates》報導，標普全球最新報告顯示，美國車輛的平均車齡為12.8年，因此，選擇可靠性著稱的品牌始終是明智之舉，而以下4款2026年式車型，值得列入購車名單。

本田CR-V（Honda CR-V）

本田汽車在可靠性方面一直表現出色，汽車業專家、AutoInsurance.com網站的梅蘭妮·穆森（Melanie Musson ）特別提到了CR-V。 「CR-V是1款能夠滿足多種需求的優秀車型，」穆森說道，「它空間足夠大，適合小型家庭，同時又足夠小巧，便於操控。Honda Sensing是本田的安全系統，它不僅能在碰撞發生時最大限度地保護乘客安全，還能幫助預防碰撞的發生。」

豐田塞納（Toyota Sienna）

所有豐田車都很耐用，但穆森則特別點名Sienna，「如果你想要全尺寸SUV的空間，又想要轎車的舒適性和燃油經濟性，Sienna是個不錯的選擇，尤其是四驅版，」她說。 豐田和本田一樣，經久耐用，它們需要定期保養，但只要保養得當，通常都能用十年以上。

現代伊蘭特混合動力車（Hyundai Elantra Hybrid）

根據CarEdge發布的2026年十大可靠車型榜單，如果您正在尋找新車，有幾款可靠的混合動力車型不容忽視。其中一款是起亞索蘭托，另一款是現代伊蘭特。

ACV Auctions業務發展副總裁巴羅內（ Randy Barone ）表示，近年來，現代和起亞在長期耐用性方面取得了顯著進步，我們看到越來越多的車輛行駛里程超過10萬英里（約16.1公里）。

在激烈的競爭中，現代伊蘭特混合動力車憑藉其可靠性，獲得了《消費者報告》的最高評分。

凌志LS（Lexus LS）

Turn5 Inc.和AmericanTrucks.com品牌大使Justin Dugan杜根表示，「如果目標是車輛的使用壽命，那就從每百輛車故障率（PP100）低於平均的汽車品牌開始」。 如果你對2026款及以後的車型感興趣，那麼那些以可靠性著稱的汽車品牌將是一個加分項。

根據JD Power 發布的 2025 年美國汽車可靠性研究報告，許多品牌仍在努力應對疫情帶來的衝擊，但Lexus連續第3年在汽車可靠性方面排名最高。

LS轎車將於2026年後停產，但穆森對它給予了高度評價。 「它以經久耐用而聞名，」她說。 如果您正在尋找1款乘坐舒適、內飾精美的豪華轎車，LS絕對是您的理想之選。

